『ディセンダント』最新作、ディズニー・チャンネルで日本初放送決定 7・15から5夜連続特集も
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で視聴できる「ディズニー・チャンネル」では、人気オリジナル・ムービー「ディセンダント」シリーズ最新作『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』を、7月19日午後8時から日本初放送する。
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放送を記念し、7月15日から19日までの5夜連続で特別編成「新作記念！5夜連続 ディセンダント・ナイト」を実施。シリーズ第1作から最新作までを毎日午後8時より一挙放送し、最終日に待望の新作を届ける。
『ディセンダント』は、「もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、しかも10代だったら？」というユニークな発想から生まれたディズニー・チャンネルの人気シリーズ。『眠れる森の美女』のマレフィセントの娘・マルや、『白雪姫』のイーヴィル・クイーンの娘・イヴィら“ヴィラン・キッズ”の友情や成長を、音楽とダンスを織り交ぜたミュージカル作品として描き、世界中で人気を集めてきた。
『ディセンダント』『ディセンダント2』『ディセンダント3』で一度完結した物語は、2024年に約5年ぶりとなる新章『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』として再始動。その続編となる最新作が『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』となる。
舞台は『ふしぎの国のアリス』の世界・ワンダーランド。主人公はハートの女王の娘・レッドと、シンデレラの娘・クロエ。前作でハートの女王は善人となり、シンデレラも救われた。過去を変えたことで平和な未来を手に入れたかに思えたレッドとクロエだったが、その選択によって新たなヴィラン・マドックス・ハッターが誕生する。
ハートの女王が捕らえられてしまい、そのことを知ったレッドとクロエは、レッドの妹・ピンク、ルイーサ・マドリガルの息子・ルイス、マドックスの息子・マックスと力を合わせ、再びワンダーランドを救う冒険へと旅立つ。
レッド役には新世代の『ディセンダント』シリーズをけん引するカイリー・キャントラル、ハートの女王役は世界的アーティストのリタ・オラが続投。さらに、チェシー役の声を『シャン・チー／テン・リングスの伝説』などで知られるオークワフィナが担当する。
シリーズならではの華やかなミュージカルシーンやダンスパフォーマンスに加え、「もし過去を変えたら未来はどうなるのか」というタイムトラベルを巡るスリリングな物語も見どころ。新キャラクターも加わり、『ディセンダント』の世界がさらに広がる最新作となっている。
「新作記念！5夜連続 ディセンダント・ナイト」は7月15日から19日まで毎日午後8時から放送。シリーズ第1作から最新作まで、『ディセンダント』の世界を一気に楽しめる特別編成となる。
■放送スケジュール
7月15日（水） 後8：00〜10：00 『ディセンダント』
7月16日（木） 後8：00〜10：00 『ディセンダント２』
7月17日（金） 後8：00〜10：00 『ディセンダント３』
7月18日（土） 後8：00〜9：45『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』
※後9：45〜10：00『ディセンダント ショートストーリー／シャッフル・オブ・ラブ』
7月19日（日） 後8：00〜9：45 『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』（日本初放送）
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放送を記念し、7月15日から19日までの5夜連続で特別編成「新作記念！5夜連続 ディセンダント・ナイト」を実施。シリーズ第1作から最新作までを毎日午後8時より一挙放送し、最終日に待望の新作を届ける。
『ディセンダント』『ディセンダント2』『ディセンダント3』で一度完結した物語は、2024年に約5年ぶりとなる新章『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』として再始動。その続編となる最新作が『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』となる。
舞台は『ふしぎの国のアリス』の世界・ワンダーランド。主人公はハートの女王の娘・レッドと、シンデレラの娘・クロエ。前作でハートの女王は善人となり、シンデレラも救われた。過去を変えたことで平和な未来を手に入れたかに思えたレッドとクロエだったが、その選択によって新たなヴィラン・マドックス・ハッターが誕生する。
ハートの女王が捕らえられてしまい、そのことを知ったレッドとクロエは、レッドの妹・ピンク、ルイーサ・マドリガルの息子・ルイス、マドックスの息子・マックスと力を合わせ、再びワンダーランドを救う冒険へと旅立つ。
レッド役には新世代の『ディセンダント』シリーズをけん引するカイリー・キャントラル、ハートの女王役は世界的アーティストのリタ・オラが続投。さらに、チェシー役の声を『シャン・チー／テン・リングスの伝説』などで知られるオークワフィナが担当する。
シリーズならではの華やかなミュージカルシーンやダンスパフォーマンスに加え、「もし過去を変えたら未来はどうなるのか」というタイムトラベルを巡るスリリングな物語も見どころ。新キャラクターも加わり、『ディセンダント』の世界がさらに広がる最新作となっている。
「新作記念！5夜連続 ディセンダント・ナイト」は7月15日から19日まで毎日午後8時から放送。シリーズ第1作から最新作まで、『ディセンダント』の世界を一気に楽しめる特別編成となる。
■放送スケジュール
7月15日（水） 後8：00〜10：00 『ディセンダント』
7月16日（木） 後8：00〜10：00 『ディセンダント２』
7月17日（金） 後8：00〜10：00 『ディセンダント３』
7月18日（土） 後8：00〜9：45『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』
※後9：45〜10：00『ディセンダント ショートストーリー／シャッフル・オブ・ラブ』
7月19日（日） 後8：00〜9：45 『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』（日本初放送）