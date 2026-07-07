英国の伝説的ロックバンド、オアシスの再結成ツアーに迫るライブ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が、2026年9月11日（金）より日本国内の劇場にて2週間限定公開されることが決定した。ティザー予告編映像が届いている。

本作は、ノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガーによる再結成ツアー「Oasis Live ‘25」に密着し、近年最大級のロックンロール・カムバックを描くライブ・ドキュメンタリー。ツアーは5大陸で200万人以上を動員し、ここ日本でも東京ドーム2日間で約10万人を集めるなど、社会現象的な“オアシス・フィーバー”を巻き起こした。

オアシスは2025年、ウェールズ・カーディフで「Oasis Live ‘25』の初日を迎え、16年ぶりのライブパフォーマンスを披露した。本作では、その記念すべき再始動の舞台裏にカメラが入り、リハーサルやステージ上の熱狂のみならず、バックステージの様子、さらに約20年ぶりに実現したノエルとリアムの合同インタビューも収録。世界規模で完売となったツアーの内幕と、オアシスの音楽が世代や国境を超えて与え続けてきた影響に迫る。

解禁されたティザー予告では、2025年の再結成ツアーで熱狂する世界中の観客の姿とともに、「リアムとまたやるなんて まだ想像できない」と語るノエル、「あれじゃ終われなかった」と明かすリアムの言葉が登場。「長い夜が ついに明ける（THE GREAT WAIT IS OVER）オアシスの復活を 目撃せよ」というコピーに続き、最後はリアムによる「大騒ぎになるぞ」という宣言で締めくくられる。

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企画を手がけるのは、『ピーキー・ブラインダーズ』などで知られるスティーブン・ナイト。監督は『Shut Up and Play the Hits』『Meet Me in the Bathroom』のディラン・サザン＆ウィル・ラブレースが務める。Sony Music Entertainment UKの協力のもと、Sony Music Visionが提供し、magna studiosとともに制作される。

ナイトは本作について、「オアシスのワールド・ツアーは世代や文化、国境といった障壁を越えて人々を結びつけた。そして、この崩れゆく世界に“和解”というメッセージを語りかけた」とコメント。「映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、ライブへのチケットというだけに留まらない。この映画はバックステージ・パスであり、15年ぶりにリアムとノエルが向かい合ってこれまでのことやこれからのことを率直に語り合う、そのテーブルに参加できる特等席でもある」と語っている。

バンドメンバーとして登場するのは、リアム・ギャラガー、ノエル・ギャラガー、ポール“ボーンヘッド”アーサーズ、ジェム・アーチャー、アンディ・ベル、ジョーイ・ワロンカー、クリスチャン・マッデン。プロデューサーはサム・ブリッジャーとガイ・ヒーリー、音響は『トップガン マーヴェリック』『ベルファスト』のジェームズ・メイザーらが担当する。

Simon Emmett

映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、2026年9月11日（金）より2週間限定劇場公開。配給はウォルト・ディズニー・ジャパン。