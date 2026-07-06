モノブライト、再始動から1年！ 満員御礼となったツアーから「君だってパイオニア」ライブ映像が公開
ロックバンド・モノブライトが、約8年の沈黙を経て2025年に再始動してから、7月4日で復活から1周年という記念すべき日を迎えた。このメモリアルデーを記念し、満員御礼で迎えた2月のツアーより、東京・渋谷クアトロ公演の模様を収めたライブ映像「君だってパイオニア」が公開された。
【動画】満員御礼のツアーからライブ映像を公開！ モノブライト「君だってパイオニア」Live Video
2006年に北海道で結成されたモノブライト。UKロックを背景に骨太かつ刹那的な音、そして独創的なポップセンスで注目を集め、2007年に拠点を札幌から東京に移し、インディーズでミニアルバム『monobright zero』を発表。同年7月にシングル「未完成ライオット」でメジャーデビューした。
白ポロシャツに黒ぶちメガネという独特なスタイルで話題をさらい、デビュー以来つねに挑戦的な音づくりやライブ活動を続け、2017年の全国ツアーをもって休止するまでの10年間で、シングル12作品、アルバム（ミニアルバムやベスト盤含む）11作品をリリース。
2024年12月28日には、東京・新代田FEVERにて一日限りのワンマンライブを開催。そして2025年7月4日、約8年の沈黙を破り、北海道時代からの盟友・岩中英明をドラムに迎え、4人体制で再始動。新体制となり3ヵ月連続で三部作となるシングルをリリース、今年2月に開催した東阪クアトロツアーは満員御礼の会場が一つになる会心のライブで本格活動キックオフを果たした。3月には新章幕開けとなるバンド史上初のロックバラードをリリースし、活動を加速させている。
今回公開された「君だってパイオニア」は、昨年10月に再始動後・第2弾シングルとしてリリースされた楽曲。モノブライトらしい躍動感あるエレクトロ・ロックサウンドを特徴とするキラーチューンで、今や彼らのライブにおいて欠かせない一曲となっている。
本ライブ映像は、2月の東阪クアトロツアーのファイナルとなった渋谷クアトロ公演にて収録。熱気と共に会場を揺らすモノブライトとファンの姿を、画面越しであることを忘れるほどの臨場感で捉え、まるで現地にいるかのような体感を得られる作品に仕上がっている。
モノブライトは対バンツアー「SECOND PRIMAL」を10月末まで開催中。5月の渡會将士との対バンを皮切りに、モノブライトと親交の深い、シーンを共にしてきたアーティストたちと残り5本のライブを駆け抜ける。
モーモールルギャバンとのツーマンは7月16日にShibuya eggman（東京）、そして7月23日にLive House ANIMA（大阪）の東阪2箇所で開催。
POLYSICSとのツーマンは9月4日に渋谷WWWにて開催予定で、いずれも一般発売を開始している。
さらに、東阪ツアーファイナルとなる10月16日の東京・LIQUIDROOMではフラワーカンパニーズ、そして10月24日に大阪BIGCATでHave a Nice Day！とのツーマン開催を予定している。
7月はモーモールルギャバンと共に、2公演の開催を予定している対バンツアー。ツアータイトル「SECODN PRIMAL」へ込めた再始動・原点回帰への想いが生む熱気は、どの土地にも勝るものがある。盛夏を迎えるこの季節、この対バンシリーズでしか味わえない熱気を体感したい。
ツアースケジュールは以下の通り。
■「monobright TAIBAN Series 2026 〜SECOND PRIMAL〜」
・モノブライト／モーモールルギャバン
7月16日
Shibuya eggman（東京）
7月23日
Live House ANIMA（大阪）
・モノブライト／POLYSICS
9月4日
渋谷WWW（東京）
・モノブライト／フラワーカンパニーズ
10月16日
LIQUIDROOM（東京）
・モノブライト／Have a Nice Day！
10月24日
BIGCAT（大阪）
【動画】満員御礼のツアーからライブ映像を公開！ モノブライト「君だってパイオニア」Live Video
2006年に北海道で結成されたモノブライト。UKロックを背景に骨太かつ刹那的な音、そして独創的なポップセンスで注目を集め、2007年に拠点を札幌から東京に移し、インディーズでミニアルバム『monobright zero』を発表。同年7月にシングル「未完成ライオット」でメジャーデビューした。
2024年12月28日には、東京・新代田FEVERにて一日限りのワンマンライブを開催。そして2025年7月4日、約8年の沈黙を破り、北海道時代からの盟友・岩中英明をドラムに迎え、4人体制で再始動。新体制となり3ヵ月連続で三部作となるシングルをリリース、今年2月に開催した東阪クアトロツアーは満員御礼の会場が一つになる会心のライブで本格活動キックオフを果たした。3月には新章幕開けとなるバンド史上初のロックバラードをリリースし、活動を加速させている。
今回公開された「君だってパイオニア」は、昨年10月に再始動後・第2弾シングルとしてリリースされた楽曲。モノブライトらしい躍動感あるエレクトロ・ロックサウンドを特徴とするキラーチューンで、今や彼らのライブにおいて欠かせない一曲となっている。
本ライブ映像は、2月の東阪クアトロツアーのファイナルとなった渋谷クアトロ公演にて収録。熱気と共に会場を揺らすモノブライトとファンの姿を、画面越しであることを忘れるほどの臨場感で捉え、まるで現地にいるかのような体感を得られる作品に仕上がっている。
モノブライトは対バンツアー「SECOND PRIMAL」を10月末まで開催中。5月の渡會将士との対バンを皮切りに、モノブライトと親交の深い、シーンを共にしてきたアーティストたちと残り5本のライブを駆け抜ける。
モーモールルギャバンとのツーマンは7月16日にShibuya eggman（東京）、そして7月23日にLive House ANIMA（大阪）の東阪2箇所で開催。
POLYSICSとのツーマンは9月4日に渋谷WWWにて開催予定で、いずれも一般発売を開始している。
さらに、東阪ツアーファイナルとなる10月16日の東京・LIQUIDROOMではフラワーカンパニーズ、そして10月24日に大阪BIGCATでHave a Nice Day！とのツーマン開催を予定している。
7月はモーモールルギャバンと共に、2公演の開催を予定している対バンツアー。ツアータイトル「SECODN PRIMAL」へ込めた再始動・原点回帰への想いが生む熱気は、どの土地にも勝るものがある。盛夏を迎えるこの季節、この対バンシリーズでしか味わえない熱気を体感したい。
ツアースケジュールは以下の通り。
■「monobright TAIBAN Series 2026 〜SECOND PRIMAL〜」
・モノブライト／モーモールルギャバン
7月16日
Shibuya eggman（東京）
7月23日
Live House ANIMA（大阪）
・モノブライト／POLYSICS
9月4日
渋谷WWW（東京）
・モノブライト／フラワーカンパニーズ
10月16日
LIQUIDROOM（東京）
・モノブライト／Have a Nice Day！
10月24日
BIGCAT（大阪）