FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で決勝トーナメント1回戦で敗退した日本代表が2日、帰国。森保一監督（57）、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）、山本昌邦技術委員長（68）が都内で記者会見に臨み、次期監督に“立候補”した元日本代表の本田圭佑（40）について触れる場面もあった。

本田は今大会、日本戦4試合の中継に登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「うざいって」「肉ばなった」などの独自ワードとともに、“さん付け”で選手へのリスペクトを示す姿勢や得点を予言する確かなサッカー眼でも大きな反響を巻き起こした。

本田はかねて日本代表監督への思いを公言しており、この日も自身のX（旧ツイッター）に「賛否あると思うけど言わせてもらいます。。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます」と投稿している。

本田の“代表監督立候補”について報道陣から質問が飛ぶと、森保監督は笑顔。山本氏は「その意気込みというか気持ちは非常に重要なことだと思う」と話し、次期監督については「いろんな角度から検証して、ステップを踏んで決まっていくもの」と説明。

「今のお話はしっかりと受け止めることは受け止めて。本当に才能のある人だと思うので、そういう気持ちを持ってもらっているのはサッカー界全体にとってもいいアピールだと思うので、ぜひ、すぐにということはお返事できませんけど、将来的にそういうものを目指していただきたいタレントの1人かなと思う」と語った。

日本は1次リーグF組を1勝2分けで2位通過。6月29日（同30日）にヒューストンで行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルに1―2で逆転負けしたが、オランダ、ブラジルと好勝負を演じた。