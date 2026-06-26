なすだけで絶品常備菜！炒めて蒸すだけ「本格オイル漬け」で白米が止まらない
東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」が運営するYouTubeチャンネル「カレーの沼」が、「【簡単副菜】ナスだけで作る！夏にぴったり「なすのオイル漬け/アチャール」の作り方」という動画を公開しました。夏野菜の代表格であるなすを使った、スパイシーな常備菜のレシピを紹介しています。
まず、なすのヘタとガクを取り除き、さいの目切りにします。続いて、青唐辛子を小口切りに、にんにくとしょうがをみじん切りにして下準備は完了です。
調理のポイントはスパイスの香りを引き出す工程にあります。フライパンに米油とマスタードシードを入れて中火で熱すると、シードがパチパチと音を立てて弾け始めます。これが香りを引き出す合図。そこに刻んだにんにく、しょうが、青唐辛子を加え、焦がさないように炒めていきます。
香味野菜の香りが立ったら、主役のなすを投入。油を全体にまとわせるように炒め、なすがしんなりしてきたところでパプリカ、ターメリック、コリアンダー、カイエンペッパーといったパウダースパイスを加えます。スパイスがなじんで全体が鮮やかな黄色に色づいたら、蓋をして5分間蒸し焼きに。この工程でなすが柔らかくなり、味がしっかりと染み込みます。
最後に穀物酢と塩を加えて炒め合わせ、水分を飛ばしたら完成です。カレーの付け合わせにはもちろん、ご飯のお供やお酒のアテにもなる万能な一品。この夏、冷蔵庫に常備してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす：300g（3個）
・にんにく：15g
・しょうが：10g
・青唐辛子：2本
・穀物酢：50g
・塩：4g
・米油：100g
＜ホールスパイス＞
・マスタードシード：2g
＜パウダースパイス＞
・パプリカ：2g
・ターメリック：1g
・コリアンダー：1g
・カイエンペッパー：1g
［作り方］
1. なすはヘタとガクを取り、さいの目切りにする。青唐辛子は小口切り、にんにくとしょうがはみじん切りにする。
2. フライパンに米油とマスタードシードを入れ、中火で加熱する。
3. シードがパチパチと弾け始めたら、にんにく、しょうが、青唐辛子を加えて香りが立つまで炒める。
4. なすを加えて油がなじむまで炒める。
5. なすがしんなりしたら、パウダースパイスを全て加え、全体に絡めるように炒め合わせる。
6. 蓋をして、中火で5分間蒸し焼きにする。
7. 蓋を取り、穀物酢と塩を加えて混ぜ合わせ、水分を軽く飛ばしたら完成。
まず、なすのヘタとガクを取り除き、さいの目切りにします。続いて、青唐辛子を小口切りに、にんにくとしょうがをみじん切りにして下準備は完了です。
調理のポイントはスパイスの香りを引き出す工程にあります。フライパンに米油とマスタードシードを入れて中火で熱すると、シードがパチパチと音を立てて弾け始めます。これが香りを引き出す合図。そこに刻んだにんにく、しょうが、青唐辛子を加え、焦がさないように炒めていきます。
香味野菜の香りが立ったら、主役のなすを投入。油を全体にまとわせるように炒め、なすがしんなりしてきたところでパプリカ、ターメリック、コリアンダー、カイエンペッパーといったパウダースパイスを加えます。スパイスがなじんで全体が鮮やかな黄色に色づいたら、蓋をして5分間蒸し焼きに。この工程でなすが柔らかくなり、味がしっかりと染み込みます。
最後に穀物酢と塩を加えて炒め合わせ、水分を飛ばしたら完成です。カレーの付け合わせにはもちろん、ご飯のお供やお酒のアテにもなる万能な一品。この夏、冷蔵庫に常備してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす：300g（3個）
・にんにく：15g
・しょうが：10g
・青唐辛子：2本
・穀物酢：50g
・塩：4g
・米油：100g
＜ホールスパイス＞
・マスタードシード：2g
＜パウダースパイス＞
・パプリカ：2g
・ターメリック：1g
・コリアンダー：1g
・カイエンペッパー：1g
［作り方］
1. なすはヘタとガクを取り、さいの目切りにする。青唐辛子は小口切り、にんにくとしょうがはみじん切りにする。
2. フライパンに米油とマスタードシードを入れ、中火で加熱する。
3. シードがパチパチと弾け始めたら、にんにく、しょうが、青唐辛子を加えて香りが立つまで炒める。
4. なすを加えて油がなじむまで炒める。
5. なすがしんなりしたら、パウダースパイスを全て加え、全体に絡めるように炒め合わせる。
6. 蓋をして、中火で5分間蒸し焼きにする。
7. 蓋を取り、穀物酢と塩を加えて混ぜ合わせ、水分を軽く飛ばしたら完成。
YouTubeの動画内容
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