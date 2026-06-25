【推しの子】初の公式＜婚姻届・出生届＞誕生 役所に提出可能で行政書士・自治体担当者と連携
婚姻届製作所（株式会社ユナイテッド）は、アニメ『【推しの子】』との公式コラボ商品を製作し、26日より「婚姻届セット」(3300円)、「出生届セット」(3520円)、「等身大ポスター」(6050円）、「クリアファイル」（550円）を自社ECサイト・Amazonにて販売をスタートさせる。商品は（アイ・アクア・ルビー・有馬かな・黒川あかね・MEMちょ）の全6種にて展開し、役所に実際に提出できる『【推しの子】』の公式婚姻届・出生届は業界初の取り組みとなる。
【画像】絵柄は6種類！公開された【推しの子】婚姻届・出生届の絵柄
■発売の背景 ―推し活の最終形態【推し婚】という新文化―
SNSの普及により、ファンが自分の「推し」と日常生活を共有する「推し活」は今や一般的な文化となっている。推し活人口は約1,940万人。前年より556万人増、2026年中には2,000万人越えがほぼ確実となっており、国内の推し活市場規模は前年の約3.5兆円から伸長し、約4.1兆円規模に達している。
一方で、「コラボ婚姻届を購入した理由」として「好きなキャラクターと大切な日を共有したかった」という声が多く、役所への提出後も記念用証明書を「部屋に飾っている」人も年々増加。
また婚姻目的ではなく推し活のレアグッズとして他のコレクションアイテムと共に展示し、推しキャラを愛でながら、記念日を共にお祝いするという【推し婚】需要の高さも明らかになっている。
こうした市場背景を受け、婚姻届製作所は【推し活の最終形態＝推し婚】という新しい文化を推奨。2026年1月〜3月に第3期が放送され、第4期Final Seasonの制作が決定したアニメ『【推しの子】』との提携により、幅広い年代への認知拡大と『推し婚』文化の新たな広がりを期待している。
■企画の3つのポイント
【ポイント１】役所提出可能な公式キャラクターの婚姻届・出生届
市場に流通するキャラクターコラボ婚姻届の多くは「記念品」止まりで、実際に役所へ提出できる公式ライセンス商品は多くない。婚姻届製作所は行政書士・自治体担当者との連携により書式の適法性を確認済みで、全国の市区町村窓口へ実際に提出できる品質を保証。アニメ『【推しの子】』の公式イラストを使用した「提出できる婚姻届・出生届」は、業界初の試み。
【ポイント２】累計販売30万組超・業界シェアNo.1企業が手掛ける説得力と話題性
婚姻届製作所は2015年の創業以来、ちいかわ・スヌーピー・初音ミク・美少女戦士セーラームーン等の人気IPとの公式コラボを多数展開。
【ポイント３】「一生の宝物」になる体験設計 ―開発担当コメント―
婚姻届・出生届は生涯に数回しかない貴重な公式書類。【推しの子】のファンの皆様が、大切な日を推しのキャラクターと一緒に過ごせる、その幸せな感動体験をデザインしたく開発を進めた。また展示用クリアスタンドも付属することで、推しと共に一生『推し棚』に飾れる仕様にしている。特に今回の等身大ポスターは、推しが自分のお部屋にいるような臨場感をMade in JAPANの高品質でお届けする。
■発売の背景 ―推し活の最終形態【推し婚】という新文化―
SNSの普及により、ファンが自分の「推し」と日常生活を共有する「推し活」は今や一般的な文化となっている。推し活人口は約1,940万人。前年より556万人増、2026年中には2,000万人越えがほぼ確実となっており、国内の推し活市場規模は前年の約3.5兆円から伸長し、約4.1兆円規模に達している。
一方で、「コラボ婚姻届を購入した理由」として「好きなキャラクターと大切な日を共有したかった」という声が多く、役所への提出後も記念用証明書を「部屋に飾っている」人も年々増加。
また婚姻目的ではなく推し活のレアグッズとして他のコレクションアイテムと共に展示し、推しキャラを愛でながら、記念日を共にお祝いするという【推し婚】需要の高さも明らかになっている。
こうした市場背景を受け、婚姻届製作所は【推し活の最終形態＝推し婚】という新しい文化を推奨。2026年1月〜3月に第3期が放送され、第4期Final Seasonの制作が決定したアニメ『【推しの子】』との提携により、幅広い年代への認知拡大と『推し婚』文化の新たな広がりを期待している。
■企画の3つのポイント
【ポイント１】役所提出可能な公式キャラクターの婚姻届・出生届
市場に流通するキャラクターコラボ婚姻届の多くは「記念品」止まりで、実際に役所へ提出できる公式ライセンス商品は多くない。婚姻届製作所は行政書士・自治体担当者との連携により書式の適法性を確認済みで、全国の市区町村窓口へ実際に提出できる品質を保証。アニメ『【推しの子】』の公式イラストを使用した「提出できる婚姻届・出生届」は、業界初の試み。
【ポイント２】累計販売30万組超・業界シェアNo.1企業が手掛ける説得力と話題性
婚姻届製作所は2015年の創業以来、ちいかわ・スヌーピー・初音ミク・美少女戦士セーラームーン等の人気IPとの公式コラボを多数展開。
【ポイント３】「一生の宝物」になる体験設計 ―開発担当コメント―
婚姻届・出生届は生涯に数回しかない貴重な公式書類。【推しの子】のファンの皆様が、大切な日を推しのキャラクターと一緒に過ごせる、その幸せな感動体験をデザインしたく開発を進めた。また展示用クリアスタンドも付属することで、推しと共に一生『推し棚』に飾れる仕様にしている。特に今回の等身大ポスターは、推しが自分のお部屋にいるような臨場感をMade in JAPANの高品質でお届けする。
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