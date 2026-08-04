購入者が商品を選べずにランダムに決まった商品を受け取る「ランダムグッズ」は、約9割の消費者が嫌い――。エンタメの企画提案などを行う株式会社Hamaru Strategyの調査で7月31日、このような結果が明らかになった。購入者のほぼ全員が欲しい商品を購入できないランダムグッズに不満を募らせている実態が浮き彫りとなった。 1分間の血だらけの生配信は何を映したのか―ライバー・最上あいさん刺殺事件初公