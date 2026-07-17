田中みな実と結婚し、今年の冬にはパパになる亀梨和也。7月16日、9年ぶりのソロツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』が開幕し、ファンの思いも大きく揺れている。「7月8日発売の1stソロアルバム『WAVE』を引っ提げ、全国7都市をめぐるツアーです。初日の大阪フェスティバルホールでは昼夜2公演で全26曲を披露。KAT-TUNのグループ曲は歌わず、在籍時のソロ曲や新曲を中心に構成されています」（芸能記者）開