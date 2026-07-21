特定の対象を応援する活動、いわゆる推し活。いまや国民の多くが何かしらの推し活をしているといわれ、スポーツ選手やアイドル、モノ、コトなど推しの対象は多種多様。「1億総推し活時代」ともいわれる現代。“推し活”マネーの市場規模は、約3.8兆円まで拡大しているといわれています（推し活に関する基礎調査NRI実施）。“人生をささげる”人たちの実態を取材しました。 【写真を見る】月収7割を推し活に使うと