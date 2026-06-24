北海道から三重まで40超のブルワリーが集結！「大江戸ビール祭り2026夏」

記事ポイント 入場無料・事前予約不要、2026年7月29日から町田シバヒロで2シーズン開催全国・海外ブルワリーが集結し、会場限定・季節限定ビールが登場飲み比べセットで初心者でも自分好みの一杯が見つかる 入場無料・事前予約不要、2026年7月29日から町田シバヒロで2シーズン開催全国・海外ブルワリーが集結し、会場限定・季節限定ビールが登場飲み比べセットで初心者でも自分好みの一杯が見つかる

大江戸ビール祭り実行委員会は、2026年7月29日（水）から8月11日（火・祝）まで、「大江戸ビール祭り2026夏」を町田シバヒロで開催します。

全国のブルワリーと海外ビールが一堂に集まるクラフトビールイベントで、入場無料・事前予約不要で参加できます。

前回2025年夏の開催では約34,000人が来場した、夏の恒例イベントです。

「大江戸ビール祭り2026夏」

会期（シーズン1）：2026年7月29日（水）〜8月2日（日）会期（シーズン2）：2026年8月7日（金）〜8月11日（火・祝）※8月3日（月）〜8月6日（木）は転換日のため開催なし時間：平日16時〜21時 ／ 土日・8月10日（月）12時〜21時（各シーズン最終日は20時終了）会場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1-20-23）入場料：無料（事前予約・チケット不要）主催：大江戸ビール祭り実行委員会後援：町田市

「大江戸ビール祭り」は、全国のブルワリーやインポーターが集い、ビールと料理、そして人との出会いを楽しめるクラフトビールイベントです。

事前予約やチケットは不要で、入場は無料。

初心者からビール愛好家まで幅広い層が、それぞれのペースで夏を満喫できる場となっています。

前回2025年夏の開催では約34,000人が来場した実績があり、夏の定番イベントとして定着しています。

全国のブルワリー＆海外ビールが集結

全国各地の個性豊かなブルワリーと海外ビールが、この夏も町田シバヒロに集結。

国内からは北海道の網走ビール、宮城県石巻市のISHINOMAKI HOP WORKS、岩手県遠野市の遠野麦酒ZUMONA、山形県の月山ビール、岡山県岡山市の独歩ビール、長野県松本市のMATSUMOTO GAKU都 BREWINGなど、東北から関東・東海・北信越にまたがる多彩なブルワリーが顔を揃えています。

海外からはドイツのERDINGER、KOBATSUトレーディング（ドイツ）、シュヴァルツブロイ（ドイツ）も参加予定です。

地域ごとに異なる味わいや醸造文化を一度に体験でき、日本各地を旅するように多彩なビールとの出会いが広がります。

お気に入りのブルワリーを目当てに訪れるのはもちろん、まだ出会ったことのない一杯との出会いもこのイベントならではです。

ここだけの限定ビールが登場

各ブルワリーが持ち込む季節限定ビールや、本イベント初出しの限定ビールが多数登場する予定です。

真夏の暑さにぴったりな爽快な一杯から、じっくり時間をかけて味わいたい個性派ビールまで、各ブルワリー自慢のラインアップが揃います。

この会場でしか出会えない一杯も多く、目当てのブルワリーの新作を目指して訪れるのも醍醐味のひとつです。

ビールに合うフードも充実

ビール片手に楽しめる、おつまみや軽食系のフードの出店も予定されています。

ビールに合う気の利いたメニューが揃い、何を合わせるか迷う時間もビールフェスならではの楽しさです。

芝生と客席テントが広がる開放的な会場

会場の町田シバヒロは、広々とした芝生が広がる開放的な空間です。

レジャーシートを広げてゆったり過ごしたり、家族や友人と乾杯したりと、それぞれのスタイルでイベントを満喫できます。

昼は青空の下でのんびりと、夕方は心地よい風を感じながら、夜はライトアップされた会場でゆったりと過ごせます。

時間帯ごとに表情が変わるのも、このロケーションならではです。

会場内には大型の客席テントも設置されるため、夏の強い日差しの日も、突然の雨でも快適に過ごせる環境が整っています。

飲み比べセットで初心者も安心

クラフトビールは種類が多くて選び方が分からないという方向けに、各ブースではスタッフが好みに合わせたビール選びをサポートします。

少量ずついろいろ試せる飲み比べセットも用意されており、普段は手を伸ばさないスタイルとの新しい出会いが生まれます。

初めてクラフトビールに触れたい方から、飲み比べを楽しみたい方、推しブルワリーの新作を目当てに訪れる愛好家まで、それぞれの楽しみ方で参加できます。

出店者一覧

町田のビール輸入会社KOBATSUトレーディング（ドイツ）網走ビール（北海道網走市）ISHINOMAKI HOP WORKS（宮城県石巻市）遠野麦酒ZUMONA（岩手県遠野市）Twin Peaks Mountain Brewing（茨城県つくば市）MATSUMOTO GAKU都 BREWING（長野県松本市）いろり茶屋火処（新潟県長岡市）スモーク・クラフト（埼玉県所沢市）ERDINGER（ドイツ）ペコラビール（神奈川県川崎市）北アルプスブルワリー（長野県大町市）ファーム＆サイダリーカネシゲ（長野県下伊那郡）牛久醸造場（茨城県牛久市）月山ビール（山形県西村山郡）独歩ビール（岡山県岡山市）つくばブルワリー（茨城県つくば市）希望の丘醸造所（宮城県岩沼市）シュヴァルツブロイ（ドイツ）HAZY LABO（埼玉県狭山市）南横浜ビール研究所（神奈川県横浜市）岡崎ビール（愛知県岡崎市）YOKOHAMA BEER（神奈川県横浜市）RotoBrewery（神奈川県横浜市港南区）HOPDOG BREWING（秋田県秋田市）ForestBrewing（宮城県仙台市）鉄板ダイニングだんらん（茨城県鉾田市）レモンラッシュ（茨城県鉾田市）およろこBrewery（愛知県名古屋市）OKEI BREWERY（東京都荒川区）津軽大衆酒場イカホタテ（青森県弘前市）ISEKADO（三重県伊勢市）BUSO BREWERY（東京都町田市）ティー・ワイ・ハーバーブルワリー（東京都品川区）かき小屋 のふうぞ（東京都世田谷区）中央線ビアワークス（東京都小金井市）FETISH CLUB（東京都港区）南信州ビール（長野県上伊那郡）GORA BREWERY（神奈川県足柄下郡）G-BRAND Bespoke BEERERS（東京都新宿区）VEPAR（東京都青梅市）10ants Brewing（東京都日野市）

北海道から三重、東京まで国内各地のブルワリーに加え、ドイツのブランド3社も出揃います。

出店者情報は変更になる場合があります。

全国各地の多彩なクラフトビールと個性豊かなフードが揃い、昼から夜まで時間帯ごとに異なる表情の開放的な芝生空間でゆったり過ごせます。

初心者向けの飲み比べセットやスタッフのサポートも充実しており、クラフトビールの新しい一杯との出会いを存分に楽しめます。

「大江戸ビール祭り2026夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場するのにチケットや事前予約は必要ですか？

A. 事前予約・チケット不要で入場できます。

入場料は無料です。

Q. 開催期間中、毎日開催していますか？

A. 8月3日（月）から8月6日（木）は転換日（会場の準備・入れ替え期間）のため開催しません。

シーズン1は7月29日（水）から8月2日（日）、シーズン2は8月7日（金）から8月11日（火・祝）の開催です。

Q. 開催時間を教えてください。

A. 平日は16時〜21時、土日および8月10日（月）は12時〜21時です。

各シーズンの最終日は20時終了の予定です（変更になる場合があります）。

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