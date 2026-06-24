24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数287、値下がり銘柄数223と、値上がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、タメニー<6181>、サクシード<9256>がストップ高。イントランス<3237>、ｃｏｌｙ<4175>、ヌーラボ<5033>、ベストワンドットコム<6577>、セレンディップ・ホールディングス<7318>など6銘柄は年初来高値を更新。アスタリスク<6522>、ＨＰＣシステムズ<6597>、ＧＯ<581A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、データセクション<3905>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ツクルバ<2978>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、グランディーズ<3261>、ＬＯＩＶＥ<352A>など32銘柄が年初来安値を更新。ビープラッツ<4381>、ベルトラ<7048>、シンカ<149A>、リグア<7090>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>は値下がり率上位に売られた。



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