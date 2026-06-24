パナＨＤが切り返し急、ＡＩデータセンター蓄電関連のテーマで存在感高める

パナソニック ホールディングス<6752.T>が３日ぶりに大きく切り返す展開。荒れた地合いに流されることなく、根強い買いが観測される。総合家電大手という従来のイメージを払拭し、現在のマーケットではＡＩデータセンター関連の切り口でにわかに投資資金の波状的な買いを誘導している。



莫大な電力を消費するＡＩサーバー向けバックアップ電源で断トツのシェアを有するほか、ＧＰＵ（画像処理半導体）などＡＩアクセラレータ周辺の電子材料や部品でも子会社パナソニックインダストリーを通じて積極展開を図っている。このほか、ＡＩサーバーの熱問題にもアプローチし、サーバー冷却（水冷）分野に傾注している。そうしたなか、２３日の日本経済新聞電子版が「（パナソニックインダストリーが）ＡＩデータセンター向けの蓄電装置（スーパーキャパシタ）を開発した」と報じており、これが足もとの株価を刺激する格好となったもようだ。２０２７年２～３月をメドに北海道千歳市の工場で量産する計画が伝えられている。



出所：MINKABU PRESS