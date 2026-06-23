ジャルパック（JALパック）は、国内航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で「Go！Go！サマーセール」を6月22日午前10時から26日午後11時57分まで実施している。

7月1日から11月30日までの出発分を扱う。セール専用ページから予約した場合に限り、対象プランに割引を自動適用する。

また、JALマイレージバンク会員限定の割引クーポンを配布し、2種類まで併用できる。「早決60クーポン」や「宿泊施設限定クーポン」などを用意し、予約完了後の割引適用や、予約後の割引種別の変更はできない。

商品の一例は、札幌2日間（ホテルJALシティ札幌 中島公園泊、2名1室利用）が東京/羽田発が29,800円から、大阪/伊丹発が28,000円から、名古屋/中部発が29,200円から。東京2日間（品川プリンスホテル泊、2名1室利用）が大阪/伊丹発が31,500円、札幌/千歳発が35,100円から、福岡発が37,000円など。いずれも1名あたりの料金。

割引率は旅行代金の10％で、1人1泊あたり最大4,000円まで。オプショナルプラン代金は対象外とする。割引クーポンはクーポンごとに適用条件があり、一部は7月16日出発までを対象にする。