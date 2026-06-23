２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円５７銭前後と前週末と比べて３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６５銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。



１７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて年内の米利上げ観測が高まるなか、米金利の先高観からドル買いが先行。トランプ米大統領が２１日に「イランがレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘をやめさせなければ、イランとの戦争を再開する」と自身のＳＮＳに投稿するなど中東情勢を巡る不透明感もあり、一時１６１円９３銭と２０２４年７月以来のドル高・円安水準をつけた。ただ、片山さつき財務相とベッセント米財務長官がオンラインで会談したと各メディアが伝えると、介入警戒感からドル円相場は失速。とはいえ、米長期金利の上昇がドルの下支えとなり、１６１円０８銭まで軟化したあとは持ち直した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４２９ドル前後と前週末と比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS