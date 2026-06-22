綾鷹、まさかの『ドラゴンボールZ』コラボ センス抜群なパッケージ全7種登場
緑茶ブランド「綾鷹」と人気アニメ「ドラゴンボールZ」がコラボレーションした企画が29日よりスタートすることが発表された。「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの「綾鷹」全7種を全国で発売する。
【写真】フリーザ＆セルの顔やばい！綾鷹『ドラゴンボールZ』パッケージ7種類
企画では、「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの「綾鷹」全7種を発売するほか、対象店舗で、対象の綾鷹製品を4本購入すると、名シーンや人気キャラクターがデザインされた綾鷹オリジナル ドラゴンボールZ メッシュ＆クリアポーチがもらえる企画や、対象製品のラベルの二次元コードから応募すると、綾鷹オリジナル ドラゴンボールZグッズが抽選で当たる企画を展開し、この夏を盛り上げていく。
2007年10月に誕生した「綾鷹」は、創業450年の歴史を 誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」の協力のもと開発された、急須でいれたような本格的なお茶の味わいを目指す緑茶ブランド。2024年には7年ぶりにリニューアルを行い、淹れたての一杯目の味わいの特長である“本格的なうまみと軽やかな後味”を実現させた。
【写真】フリーザ＆セルの顔やばい！綾鷹『ドラゴンボールZ』パッケージ7種類
企画では、「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの「綾鷹」全7種を発売するほか、対象店舗で、対象の綾鷹製品を4本購入すると、名シーンや人気キャラクターがデザインされた綾鷹オリジナル ドラゴンボールZ メッシュ＆クリアポーチがもらえる企画や、対象製品のラベルの二次元コードから応募すると、綾鷹オリジナル ドラゴンボールZグッズが抽選で当たる企画を展開し、この夏を盛り上げていく。
2007年10月に誕生した「綾鷹」は、創業450年の歴史を 誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」の協力のもと開発された、急須でいれたような本格的なお茶の味わいを目指す緑茶ブランド。2024年には7年ぶりにリニューアルを行い、淹れたての一杯目の味わいの特長である“本格的なうまみと軽やかな後味”を実現させた。
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