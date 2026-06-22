父は元FC東京の10番。プレミアEAST９戦７発と覚醒中、“点が取れる”セントラルMF梶山蓮翔を突き動かすライバルの存在
中学３年生だった２年前。まだまだ線が細く、あまりプレーに力強さがなかったように見えた。しかし、今は違う。強度の高い守備でボールを奪い、攻撃では父親譲りの正確なパスと圧倒的な決定力でチームを勝利に導く。FC東京で10番を背負い、北京五輪でもエースナンバーを背負った梶山陽平を父に持つMF梶山蓮翔（FC東京U-18／２年）が目覚ましいスピードで進化を遂げている。
６月20日に行なわれたU-18高円宮杯プレミアリーグEASTの第10節。FC東京U-18は昌平高と対戦し、攻撃陣が見事な活躍を見せて６−１で勝利を掴んだ。圧巻のゴールラッシュ。その中心にいたのが、梶山だった。
４−２−３−１のトップ下に入った背番号８はミドルゾーンでボールを捌きつつ、アタッキングエリアで存在感を発揮。18分にはペナルティエリア手前で浮き球を受けると、相手DF４人に囲まれながらも局面を打開。スルスルと斜め前に運び、ボックス内に入ったあたりから右足を振って先制点を挙げた。
その後もチャンスに絡み続け、２−０で迎えた後半開始早々の46分にはペナルティエリア手前でこぼれ球に反応。シュートフェイントを入れ、相手DFをワンタッチで外して右足を一閃。ドライブ回転が掛かった一撃は綺麗な軌道を描き、ネットに吸い込まれた。３−０で迎えた55分にもアシストをマーク。70分過ぎからはポジションをボランチに下げ、役割のメインがゲームの組み立てとなったが、相手にとって常に怖い存在であり続けた。
昌平戦の２発で今季はプレミアリーグで９戦７ゴール。コンスタントにゴールを奪い、２年生ながらチームの中心として輝きを放っている。結果にこだわるというテーマのもと、今季は決定力に磨きをかけてきた成果が今の自分につながっているのは間違いない。
父・陽平氏が今季からU-18チームのコーチに就任したことも追い風で、より細かいアドバイスをもらえる日々に感謝をしているという。
「褒めてもらえることよりも、悪かった部分も直せるようなアドバイスがもらえる。そこはかなりプラス」
ピッチだけではなく、家に帰ってからもサッカー談義は尽きない。そうした環境が自分の成長を加速させる要因になっている。「褒めてもらってもそんなに嬉しくない」と本人が言うように、欲しいのは厳しい指摘。常に満足せず、上を見据えているからこそ貪欲に自分と向き合えているのだろう。
そうした感情を抱かせるのは、同学年ですでにトップチームデビューを飾っているMF北原槙がいるからだ。ひと足先にプロ契約を結んでおり、今季はユースの活動に参加していない。梶山自身はメンバーから漏れた５月のU-17アジアカップで北原は、得点王とMVPに輝き、チームの優勝とワールドカップの出場権獲得に大きく貢献した。身近な存在に好敵手がいるのは刺激であり、自分の欲をさらに駆り立てる原動力になっている。
「アジアカップであれだけの結果を残していれば、多分ユースに来ても余裕で結果を残せる。その凄さは自分でも分かっているし、自分もプレミア勢相手に結構できるようにはなってきた。U-17代表やトップチームに入った時にどれだけできるかというのを今後は意識していきたい」
早生まれで一つ下のU-16日本代表（来年のワールドカップを目指す世代）では主軸候補のひとりだが、目ざすのはU-17日本代表に復帰して今秋のワールドカップに出場することだ。
同世代の仲間とともに世界の舞台で躍動する――。右肩上がりで成長を続ける俊英から今後も目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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６月20日に行なわれたU-18高円宮杯プレミアリーグEASTの第10節。FC東京U-18は昌平高と対戦し、攻撃陣が見事な活躍を見せて６−１で勝利を掴んだ。圧巻のゴールラッシュ。その中心にいたのが、梶山だった。
その後もチャンスに絡み続け、２−０で迎えた後半開始早々の46分にはペナルティエリア手前でこぼれ球に反応。シュートフェイントを入れ、相手DFをワンタッチで外して右足を一閃。ドライブ回転が掛かった一撃は綺麗な軌道を描き、ネットに吸い込まれた。３−０で迎えた55分にもアシストをマーク。70分過ぎからはポジションをボランチに下げ、役割のメインがゲームの組み立てとなったが、相手にとって常に怖い存在であり続けた。
昌平戦の２発で今季はプレミアリーグで９戦７ゴール。コンスタントにゴールを奪い、２年生ながらチームの中心として輝きを放っている。結果にこだわるというテーマのもと、今季は決定力に磨きをかけてきた成果が今の自分につながっているのは間違いない。
父・陽平氏が今季からU-18チームのコーチに就任したことも追い風で、より細かいアドバイスをもらえる日々に感謝をしているという。
「褒めてもらえることよりも、悪かった部分も直せるようなアドバイスがもらえる。そこはかなりプラス」
ピッチだけではなく、家に帰ってからもサッカー談義は尽きない。そうした環境が自分の成長を加速させる要因になっている。「褒めてもらってもそんなに嬉しくない」と本人が言うように、欲しいのは厳しい指摘。常に満足せず、上を見据えているからこそ貪欲に自分と向き合えているのだろう。
そうした感情を抱かせるのは、同学年ですでにトップチームデビューを飾っているMF北原槙がいるからだ。ひと足先にプロ契約を結んでおり、今季はユースの活動に参加していない。梶山自身はメンバーから漏れた５月のU-17アジアカップで北原は、得点王とMVPに輝き、チームの優勝とワールドカップの出場権獲得に大きく貢献した。身近な存在に好敵手がいるのは刺激であり、自分の欲をさらに駆り立てる原動力になっている。
「アジアカップであれだけの結果を残していれば、多分ユースに来ても余裕で結果を残せる。その凄さは自分でも分かっているし、自分もプレミア勢相手に結構できるようにはなってきた。U-17代表やトップチームに入った時にどれだけできるかというのを今後は意識していきたい」
早生まれで一つ下のU-16日本代表（来年のワールドカップを目指す世代）では主軸候補のひとりだが、目ざすのはU-17日本代表に復帰して今秋のワールドカップに出場することだ。
同世代の仲間とともに世界の舞台で躍動する――。右肩上がりで成長を続ける俊英から今後も目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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