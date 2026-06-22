父は元FC東京の10番。プレミアEAST９戦７発と覚醒中、“点が取れる”セントラルMF梶山蓮翔を突き動かすライバルの存在

父は元FC東京の10番。プレミアEAST９戦７発と覚醒中、“点が取れる”セントラルMF梶山蓮翔を突き動かすライバルの存在