豪華声優陣がズラリ集結！生配信イベント『テレ朝新作アニメフェス〜2026夏〜』開催決定

「IMAnimation W（イマニメーションダブル）」、「IMAnimation（イマニメーション）」、「NUMAnimation（ヌマニメーション）」――。テレビ朝日では現在、3つの深夜アニメ枠でアニメ作品が次々と放送されている。

そんなテレビ朝日がアニメファンに贈る豪華生配信イベント『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス〜2026夏〜』の開催が決定。

6月29日（月）、「tv asahi animation YouTubeチャンネル」および「動画、はじめてみましたYouTubeチャンネル」にて生配信される。

テレビ朝日ではこれまで“新作アニメラインナップ発表会”など、さまざまなスタイルの生配信を実施してきたが、今回のテーマは「夏フェス」。テレ朝新作アニメの豪華声優陣が作品ごとにチームとしてズラリ集結する。

そんななか今回、テレビ朝日では「#ゾンビさがしてます」の声優もつとめ、自他ともに認めるアニメ好きの宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が出演することが明らかに。宮田は本番組初出演にして、メインMCとして堂々の出演となる。

さらに、ダブルMCとして本番組ではおなじみのレジェンド声優・浪川大輔も参戦。『ルパン三世』の石川五ェ門役や『ハイキュー!!』の及川徹役など数々の作品に出演している超人気声優が宮田とどんなMCを繰り広げるのか必見だ。

今回、初出演、メインMCのオファーを受けて宮田は「僕ですか!?」と驚きを隠せなかった様子。

さらに言葉を続け、「本当にありがたいオファーなので、宮田俊哉らしく楽しい放送になったらいいなぁと思います！」と番組への意気込みを語った。

今回は出演声優陣が豪華な顔ぶれとなっており、その点については「はじめましての方が沢山いらっしゃるのでドキドキですが、レジェンドMC浪川師匠に頼りながら素敵な放送にしたいと思います！」と声優陣に対する緊張感を滲ませつつも、ダブルMCを務める声優・浪川との生放送ならではの掛け合いを楽しみにしている様子。

地上波とは違いYouTubeならではの企画も満載。多数の人気声優だけでなく人気キャラクターも登場し、生放送をさらに盛り上げる。

この生放送で解禁される情報も多く、見逃せない内容となっている。

◆豪華キャスト勢揃い！

今回のアニメフェスでは、声優陣や制作現場の裏側にフォーカスしたさまざまなトピックスを取り上げ、クイズ形式で対決し、優勝チームを決定する。

アニメフェスに生登場するのは、7月4日（土）に2話連続の1時間スペシャルでスタートする『天幕のジャードゥーガル』の関根明良、小清水亜美、7月8日（水）スタートの『片田舎のおっさん、剣聖になるII』の平田広明、広瀬ゆうき。

さらに、「IMAnimation」10月クール作品であり、この生配信メインMCの宮田俊哉も声優として名を連ねる『#ゾンビさがしてます』 からは根本京里、Lynn、同じく10月、「NUMAnimation」枠でスタートする『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』からは、川島零士、加藤英美里。

「IMAnimation」で4月クール、大反響を巻き起こす『あかね噺』から永瀬アンナ、高橋李依といった超豪華メンバー。そして、先日発表されたショートアニメブランド「PicoAni」から、コウペンちゃんとしろたんも生出演する。

また7月4日（土）「NUMAnimation」枠でスタートする『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』から石川由依、「IMAnimation W」枠の10月クール作品『魔法騎士レイアース』から佐倉綾音、大久保瑠美、高橋李依がVTR出演をはたす。

◆人気声優の知られざる素顔がわかる！

彼らが挑む企画は、同じ作品に出演する声優同士で相手の演技のスゴさや現場の胸熱エピソード、また人気声優の素顔や制作現場の裏側”にフォーカスした「制作秘話クイズ」。

豪華声優陣が作品ごとにチームとなって、新作アニメの楽しさを思う存分に伝えていく。

なかには新作アニメの超貴重なアフレコ台本を公開するなど、ここでしか見ることができないアフレコのウラ側をのぞき見ることができるものばかり。

さらに、アニメが好評放送中の『コウペンちゃん』と、10月のアニメ放送開始に期待が高まる『しろたん』が生出演で登場するキュートな挑戦も予定している。

はたしてどのチームが優勝するのか？

◆初解禁情報もたっぷり！

そして、本イベント最大の目玉となるのが、この生配信で初解禁となる各作品の最新情報の数々。

具体的な内容は当日までのお楽しみだが、放送を直前に控えた夏アニメや、期待高まる秋アニメの「これを見れば何倍も楽しくなる」とっておきの初出し情報を大放出する。

番組内では、クイズの合間に突如鳴り響くインフォメーション音楽を合図に情報解禁コーナーへと突入。豪華キャスト陣自らの口からゲリラ的に新情報が発表される予定だ。

いつ、どの作品のどんな特大情報が飛び出すのか。ライブ配信ならではの緊張感と熱気で、一秒たりとも目が離せない。

さらに新情報だけでなく、新設されるテレ朝ショートアニメブランド「PicoAni」誕生を記念した、5000円分のAmazonギフトカードが30名に当たる超豪華プレゼントキャンペーンの全貌も番組内で告知予定だ。