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「数字のために学生さんの人生を左右するのは絶対に違う」歴代トップ成績を誇る新卒2年目キャリアアドバイザーの葛藤

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【1日密着】「向き合うだけじゃ結果は出ない」1年で90人以上を内定に導いた新卒2年目キャリアアドバイザーの1日|ポート株式会社」を公開した。ポート株式会社の新卒2年目キャリアアドバイザーに密着し、学生支援への熱い思いや「ロマンとそろばん」の葛藤について語っている。



動画では、ポート株式会社で働く新卒2年目のキャリアアドバイザー・井上さんに1日密着。彼女は年間内定承諾数で歴代トップとなり、全社MVPを獲得した実績を持つ。1日に10人以上の学生と面談することもあるという多忙な業務の合間に、キャリアアドバイザーとしての苦悩を吐露した。



「内定承諾数の追求」という会社の利益と、「学生の納得感」の板挟みになり、1年目の1月には深く悩んだと明かす。その苦悩の中で、上司から「学生の最適なキャリアを支援した結果、それが積み重なって数字になる」と言われたことで腑に落ちたと回顧。「学生ファースト」を貫くことを決意し、1年目は企業担当のもとへ自ら足を運び、泥臭く交渉を重ねたエピソードを語った。また、元々は教員志望だったが「生徒が敷かれたレールをみんな同じように歩んでいる」教育のあり方に疑問を持ち、多様なキャリアを支援する現在の道を選んだという背景も明かしている。



動画ではその他にも、同期とのランチや後輩との1on1など、若手が活躍する同社の明るい社風が垣間見えるシーンが収められている。学生の人生のターニングポイントに全力で寄り添い、最善の選択に向けて並走する彼女の姿が印象的な密着動画となっている。