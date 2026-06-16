目黒蓮「おまたせ」芝生に寝転ぶカナダでのオフショット公開！胸元を開けたシャツ姿に「美しさにうっとり」「惚れ直す」「色気ダダ漏れ」の声

【写真＆動画】目黒蓮の最新投稿／『Precious』表紙ビジュアル／目黒蓮×BVLGARIのムービー

Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新。カナダで撮影された雑誌『Precious』の表紙カットのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

■目黒蓮、カナダで撮影された素顔

目黒は「おまたせ オフショット。表紙に選んでもらったカットだよ。」とつづり、7枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ハーフアップヘアで、ネイビーのシャツにライトブルーのデニムを合わせたラフなスタイルで登場。都市の景色を背に芝生に腰を下ろし、頬に手を添えてカメラを見つめる姿や、芝生に寝転びながら鋭いまなざしを向けるカットなどが収められている。

胸元を開けた着こなしからのぞくネックレスや、腕元で存在感を放つ腕時計も印象的で、リラックス感がありながらも洗練された雰囲気を漂わせている。

また、後半には柔らかな笑顔を見せるショットも公開。クールな表情とのギャップが際立つ投稿となっている。

ファンからは「“おまたせ”はずるい」「笑顔が最高」「色気ダダ漏れ」「ビジュが良すぎる」「美しさにうっとり」「惚れ直す」などの声が寄せられている。