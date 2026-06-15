6月15日、元「KAT-TUN」の中丸雄一が、情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）にVTR出演した。かつてのレギュラー番組で久しぶりに姿を見せたが、厳しい反応が寄せられている。

中丸は2024年1月、元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜と結婚するも、同年8月の「文春オンライン」で女子大生との “アパ密会” を報じられ、一時芸能活動を謹慎。2011年から『シューイチ』の人気コーナー「まじっすか」を担当していたが、騒動後は出演を見合わせており、今回1年10カ月ぶりの出演となった。

「VTR出演した中丸さんは、ネクタイを締めたスーツ姿で、『まずですね、ヒデさん、それからみなさま、このたびは私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした』と、謝罪しました。

日常の疑問やトレンドを体当たりで調査するバラエティコーナーですが、騒動後初出演とあって、フォーマルな服装の “禊スタイル” を選んだようです。

辻岡義堂アナウンサーから『また、まじっすかを盛り上げてくださる？』と聞かれると、中丸さんは『改めて頑張りますのでよろしくお願いします』と、今後の出演に意欲を見せました」（スポーツ紙記者）

中丸の謝罪後、MCの中山秀征をはじめ、スタジオ出演者から拍手が起こった。久しぶりに『シューイチ』復帰を果たしたが、放送後のXでは

《この謝罪を2年前にしてから謹慎すれば印象良かったのにね》

《都合良すぎやろ出てほしくないんやけど…》

《エッ？！それでしれっと復帰するの？情報番組には相応しくない》

など、反発する声があがっている。

「中丸さんの謹慎に関しては、2024年8月に複数のスポーツ紙で中丸さんがテレビ局に休業を申し入れていることが報じられ、その後、アパ密会の報道、事務所から謹慎発表となりました。自らの言葉できちんと説明しないまま休業に入り、疑問を持たれたのです。

また、2022年10月の『バズリズム02』（日本テレビ系）に中山さんが出演した際、『中丸くんって朝弱いんですよ。おそらくシューイチ9割遅刻していると思います』と、遅刻癖があることを明かしていました。

騒動後の対応や日ごろの遅刻などから、社会人としての振る舞いに関して、“信頼” を失ってしまったといえます」（芸能記者）

中丸は2025年1月に活動を再開し、情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）の水曜コメンテーターを務めるなど、テレビでの露出を増やしている。ただ、今回の『シューイチ』出演に厳しい目を注がれたのには、こんな理由も。

「『5時に夢中！』は、アンジャッシュ・渡部建さんやフワちゃんなど、騒動を起こしたタレントの起用に比較的寛容な番組として認知されており、中丸さんの出演にもそれほど大きな反発は見られませんでした。

一方、『シューイチ』は週末の朝に放送される情報番組ということもあり、主婦層も多く視聴します。中丸さんは女子大生との関係は否定しているものの、結婚早々、奥さん以外の女性とホテルで会っていたことに反発する層も少なくないようです」（同前）

騒動から2年が経とうとしているが、依然として “スキャンダル” が尾を引いているようだ。