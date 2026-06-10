本日6月10日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、石原良純、Aぇ! group、松村沙友理、あのなどのゲスト陣を迎え「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」をお届け。

今回はAぇ! groupが初の全員揃っての登場ということで、ノブが、以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー！」「そうなんですか!?」と驚愕。佐野晶哉も「グループでいるときは全然ボケないんで。（普段は）無理されてるんだな」と末澤をイジり、Aぇ! groupは大騒ぎ。さらに佐野が「今日優勝できなかったらマジでAぇ! group解散します！」と大声で宣言。周囲が止めるのも聞かず無理矢理押し通し、波乱のスタートとなる。

今回のクイズはすべて、石原の出身地である神奈川県から出題。恒例企画「県民に聞いた自慢」シリーズでは、石原家のお膝元である逗子で聞いてきた「私と石原良純自慢」を紹介。「うちの犬が良純さんの掘った穴に足を取られた」という謎のエピソードから、「おじいちゃんが石原家の屋根を作った」という意外なつながりまでさまざまな自慢が飛び出す中、地元逗子でロケを行うことが多い石原に対して「市民が日々感じていることは？」というクイズを出題すると、出演者から石原への的確回答が続出。さらに正解VTRに石原自身も大笑い！

「ある店の“麻婆豆腐”がSNSでバズるきっかけとなったネーミングは？」「今横浜で最も行列ができるスイーツとは？」「厚木市が広めようとしている謎野菜ペピーノ、何と何みたいな味？」「サザンの曲名ダジャレとなっている商品名は？」など、神奈川のさまざまな気になる事件簿クイズでも大盛り上がり。芸人たちの怒涛のボケに、解散がかかったAぇ! groupも対抗し、終盤本当にピンチになってしまう。「このままだったら解散しちゃいますから」「やばいよ」と千鳥、かまいたちから心配されると、佐野は「最後の時間を惜しみなく楽しみます」とまさかのコメント！運命の最終問題は、続々新種を発見しているという話題の新江ノ島水族館から。果たして、Aぇ! groupは解散をまぬがれることができるのか？

「本当の神奈川事件簿」コーナーでは、ニシダ（ラランド）の身にまさかの出来事が。「実際に祟りがある」と鎌倉市民を不安にさせているという“泣塔”（なきとう）を現地調査したニシダ。想像以上に信憑性のある展開に「悪ふざけで来たらよくない」とビクビクしっぱなし。さらにスタジオでは、ロケの翌日に起こった祟りを告白し、スタジオ中から悲鳴があがる。果たして何か起こったのか？

＜番組概要＞

6月10日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

石原良純

Aぇ! group

あの

タイムマシーン3号

松村沙友理

ニシダ（ラランド）

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

統括プロデューサー：藤崎一成

プロデューサー：柏原萌人 中村諒汰

演出：古立善之

■番組公式SNS

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