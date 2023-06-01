　今日は「◯◯を買おう」とお店を訪れて、しかし目前にずらりずらりと多くの商品が並んでいると、「どれを買ったらいいんだ……」と途方にくれること、ありますよね。

　もちろん筆者もそうしたひとりだったのですが、最近は「Gemini」に質問するようになりました。どれがオススメ？ って。

　使い方はカンタン。買おうかと思っているモノの写真を撮って、Gemini（あるいはChatGPTなど）にアップロードするだけ。写真を解析して、どんな商品なのか、どんな風味なのか、きちんと解説してくれるというわけです。

　海外旅行時はもちろん、たとえばご近所でワインや日本酒お菓子などを選ぶ際にぜひお試しください。もちろんお店の人に「写真撮っていいですか？」と聞いておくといいかも。ちなみに筆者の近所にあるスーパーは「写真OK」でした。

近所にあるスーパーはもともと写真OKだった

　少し前の話ですが、筆者が取材でスペインを訪れたときに、とあるお店に足を運んだところ、さまざまなナッツ類が並んでいます。いや、これはどれを買ったらいいのか……と悩んでいると、すかさずお店の人に「何かお探しですか？」と（英語で）話しかけられました。そこで「AIに聞いてみていい？」と断って、写真をGeminiへ送ってみたわけです。

こんな写真をアップロード

　すると、「棚には美味しそうなナッツやシード類が並んでいますね！ こちらはバルセロナの老舗、Casa Gispert（カサ・ジスパート）の商品ですね」と画像を即座に認識。続けて、「定番中の定番！アーモンド（ロースト・コモン・アーモンド）。19世紀から続く薪の焙煎機を使って……」なんて、お店の歴史から独特の風味までバッチリ解説してくれるんです。そこでは定番のアーモンドを購入……ちなみにサイズで迷いましたが、そこはお店の方のアドバイスをもらいました。

　その後、別のお店を訪れて、今度はワインの購入にチャレンジ。すると「ロジャー・グラート カバ」をおすすめしてくれて、「日本で最も有名なカバの一つですが、実はバルセロナ近郊のワイナリーで……」と理由を教えてくれたり。

　さらにはスーパーマーケットに行って貝の缶詰の棚を調べようとすると、「ムール貝の缶詰のオイル感や、熟成チーズの濃厚な脂分をさっぱりさせてくれる」といったペアリングまで提案してくれました。

　「おおっ、これは賢い！」と唸ったのが、お土産を選んでいるときです。タコや海老などが並ぶチルド棚の写真を送って、「日本に持ち帰れるやつある？」と少し意地悪というか、無茶振り気味に聞いてみました。

　すると、「残念ながら、写真に写っている商品はすべて日本に持ち帰ることはできません」とピシャリ。「要冷蔵（生もの）であること」による衛生面の懸念や、「動植物検疫の規制」に引っかかることを理由に挙げて、しっかり注意するよう案内してくれたんです。

　ただ単に「これが美味しいですよ」とネットの評判やスペックを並べるだけでなく、こちらの状況（日本に持ち帰るという文脈）を理解して、検疫のルールまで踏み込んでアドバイスしてくれる。これ、なかなかやりますね……。

　ここまで書いておいて今さらですが、スマホのGeminiアプリには、カメラを起動しながら使う「Gemini Live」という機能もあります。これを使えば、写真撮って送る、なんて手間をかけずに済んだはず……。iPhoneでも「Gemini」アプリから利用できるので、私と同じような悩みを抱えることがあれば、お試しください。