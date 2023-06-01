今日は「◯◯を買おう」とお店を訪れて、しかし目前にずらりずらりと多くの商品が並んでいると、「どれを買ったらいいんだ……」と途方にくれること、ありますよね。

もちろん筆者もそうしたひとりだったのですが、最近は「Gemini」に質問するようになりました。どれがオススメ？ って。

使い方はカンタン。買おうかと思っているモノの写真を撮って、Gemini（あるいはChatGPTなど）にアップロードするだけ。写真を解析して、どんな商品なのか、どんな風味なのか、きちんと解説してくれるというわけです。

海外旅行時はもちろん、たとえばご近所でワインや日本酒、お菓子などを選ぶ際にぜひお試しください。もちろんお店の人に「写真撮っていいですか？」と聞いておくといいかも。ちなみに筆者の近所にあるスーパーは「写真OK」でした。

近所にあるスーパーはもともと写真OKだった

少し前の話ですが、筆者が取材でスペインを訪れたときに、とあるお店に足を運んだところ、さまざまなナッツ類が並んでいます。いや、これはどれを買ったらいいのか……と悩んでいると、すかさずお店の人に「何かお探しですか？」と（英語で）話しかけられました。そこで「AIに聞いてみていい？」と断って、写真をGeminiへ送ってみたわけです。

こんな写真をアップロード

すると、「棚には美味しそうなナッツやシード類が並んでいますね！ こちらはバルセロナの老舗、Casa Gispert（カサ・ジスパート）の商品ですね」と画像を即座に認識。続けて、「定番中の定番！アーモンド（ロースト・コモン・アーモンド）。19世紀から続く薪の焙煎機を使って……」なんて、お店の歴史から独特の風味までバッチリ解説してくれるんです。そこでは定番のアーモンドを購入……ちなみにサイズで迷いましたが、そこはお店の方のアドバイスをもらいました。

その後、別のお店を訪れて、今度はワインの購入にチャレンジ。すると「ロジャー・グラート カバ」をおすすめしてくれて、「日本で最も有名なカバの一つですが、実はバルセロナ近郊のワイナリーで……」と理由を教えてくれたり。

さらにはスーパーマーケットに行って貝の缶詰の棚を調べようとすると、「ムール貝の缶詰のオイル感や、熟成チーズの濃厚な脂分をさっぱりさせてくれる」といったペアリングまで提案してくれました。

「おおっ、これは賢い！」と唸ったのが、お土産を選んでいるときです。タコや海老などが並ぶチルド棚の写真を送って、「日本に持ち帰れるやつある？」と少し意地悪というか、無茶振り気味に聞いてみました。

すると、「残念ながら、写真に写っている商品はすべて日本に持ち帰ることはできません」とピシャリ。「要冷蔵（生もの）であること」による衛生面の懸念や、「動植物検疫の規制」に引っかかることを理由に挙げて、しっかり注意するよう案内してくれたんです。

ただ単に「これが美味しいですよ」とネットの評判やスペックを並べるだけでなく、こちらの状況（日本に持ち帰るという文脈）を理解して、検疫のルールまで踏み込んでアドバイスしてくれる。これ、なかなかやりますね……。

ここまで書いておいて今さらですが、スマホのGeminiアプリには、カメラを起動しながら使う「Gemini Live」という機能もあります。これを使えば、写真撮って送る、なんて手間をかけずに済んだはず……。iPhoneでも「Gemini」アプリから利用できるので、私と同じような悩みを抱えることがあれば、お試しください。