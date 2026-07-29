日本を代表するプレーヤーがペアを組む。【もっと読む】錦織圭「あり得ない不倫騒動」は日本社会をよく知らないゆえに起きた？今季限りでの引退を表明している男子テニスの元世界ランキング4位の錦織圭（36）が、女子元世界1位の大坂なおみ（28）とのペアで全米オープン（ニューヨーク）の混合ダブルスにエントリーした。4大大会での混合ダブルス出場は伊達公子と組んだ2012年全豪オープン以来となる錦織は「ダブルスは好き