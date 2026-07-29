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冨安健洋がクリスタル・パレスで練習参加、鎌田大地との再共演に現地注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 冨安健洋がクリスタル・パレスのトレーニングに参加中と現地メディアが報じた
  • 本人はプレミアリーグ復帰を第一希望とし、パレス加入を望んでいるとみられる
  • 同クラブには鎌田大地が在籍しており、日本人デュオ実現への関心が高まっている
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