2026年7月28日16時27分頃に熊本県を襲った最大震度7の地震。それからおよそ1時間半後の18時前、「イオンモール熊本」（嘉島町）で大規模な爆発が発生した。この事故により、女性3人が死亡、1人が心肺停止状態であることが発表された（29日午後5時現在）。「客はほとんどが避難していましたが、モール内に残っていたという店舗の従業員が被害に遭ったとみられています。爆発の原因は、モール内にあるフードコートの調理用に敷設され