ＮＹ原油先物が９１ドル付近に軟化、イランとイスラエルとの攻撃終結期待で＝ロンドン為替
ＮＹ原油先物が９１ドル付近に軟化、イランとイスラエルとの攻撃終結期待で＝ロンドン為替
この時間帯は、次々と中東関連の報道が流れている。トランプ米大統領が、イスラエルとイランに攻撃の即時停止を要求した。その後、同大統領は、イランとイスラエルは即時停戦を「検討している」と発言。ファルス通信によるとイランは対イスラエル軍事作戦の終了を宣言と報じた。トランプ氏とネタニヤフ氏、少し前に電話で会談したとイスラエル報道機関が伝えた。イラク国営通信は、イラクが領空を再開と報じている。
一連の報道を受けて、市場ではイスラエルとイランの攻撃終結への期待が広がっているようだ。NY原油先物が91ドル付近へと軟化。米10年債利回りは4.53％台へと低下。為替市場では緩やかなドル売りの動きがみられている。
USD/JPY 159.94 EUR/USD 1.1542 GBP/USD 1.3367
この時間帯は、次々と中東関連の報道が流れている。トランプ米大統領が、イスラエルとイランに攻撃の即時停止を要求した。その後、同大統領は、イランとイスラエルは即時停戦を「検討している」と発言。ファルス通信によるとイランは対イスラエル軍事作戦の終了を宣言と報じた。トランプ氏とネタニヤフ氏、少し前に電話で会談したとイスラエル報道機関が伝えた。イラク国営通信は、イラクが領空を再開と報じている。
一連の報道を受けて、市場ではイスラエルとイランの攻撃終結への期待が広がっているようだ。NY原油先物が91ドル付近へと軟化。米10年債利回りは4.53％台へと低下。為替市場では緩やかなドル売りの動きがみられている。
USD/JPY 159.94 EUR/USD 1.1542 GBP/USD 1.3367