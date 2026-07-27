7月24日（日本時間）、昨季のワールドシリーズを制したロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手（32）らがワシントンのホワイトハウスを表敬訪問し、トランプ大統領から熱烈な歓迎を受けるなど、圧倒的な人気ぶりを見せつけた。トランプ大統領はスピーチの中で、大谷選手について「世界的なレジェンド」と語り、満票でのリーグMVP獲得や投打にわたる功績について「ベーブ・ルースに近づいている」と称えた。「昨年の表敬訪問時も、