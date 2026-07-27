ドラマ『GTO』（フジテレビ系）が28年ぶりに復活した。『GTO』をリアルタイムで見られることに感動しているし、この年齢になって学園ドラマを見るとは思わなかった。◆当時、教頭を演じていた中尾彬が55歳…昔の名残りで火曜放送と思っていたが、今回は月曜10時スタートである。1998年当時は火曜9時に『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）が放送され、『GTO』は火曜10時からだった。当時は2時間かけて2本ぶっ通しで見るのを