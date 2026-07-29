プロ野球は前半戦を終え、パ・リーグではソフトバンクが2位以下を引き離しつつあるのに対し、セ・リーグでは史上初めて、阪神と巨人が同率首位で折り返すという現象が起きている。この珍現象も、ひとえに巨人のがんばりによるところが大きいようだ。「昨オフ、松本剛外野手（元日ハム）、則本昂大（たかひろ）投手（元楽天）と実績のある選手をFAで獲得しましたが、一部OBからは『すでに峠を越した選手を取ってどうするんだ』