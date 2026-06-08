「音楽の日2026」第1弾アーティスト解禁 EBiDAN・櫻坂46・FRUITS ZIPPER・INI・＝LOVEら
【モデルプレス＝2026/06/08】TBSでは、7月18日午後2時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』を生放送する。豪華出演アーティストの第1弾が発表された。
【写真】M!LKメンバー「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット
INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組の出演が決定した。
何度となく私たちを励まし、限界や痛みを共にこえてきた数々の名曲と、『音楽の日』でしか見られないアーティストの熱いパフォーマンスを届ける。出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定となっている。
2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
7月18日（土）午後2：00〜よる9：56（生放送）
総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）・江藤愛（TBSアナウンサー）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバー「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット
◆「音楽の日」第1弾アーティスト発表
INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組の出演が決定した。
◆「音楽の日」テーマは「こえる。きこえる。」
2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
◆「音楽の日2026」
7月18日（土）午後2：00〜よる9：56（生放送）
総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）・江藤愛（TBSアナウンサー）
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