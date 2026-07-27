松山英樹がチップインイーグルで3位、ポイントランク26位に浮上

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米男子ゴルフツアー3Mオープンで松山英樹が3位フィニッシュを果たした
  • 最終18番でチップインイーグルを締め、通算20アンダーで今季3度目のトップ10入りとなった
  • ポイントランキングは37位から26位へ上昇しツアー選手権の進出圏内に浮上した
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