ハッピーエンドの陰で物議男子ゴルフの今季最後のメジャー大会、全英オープンは、ニュージーランド出身の39歳、ライアン・フォックスが、英国のギャラリーから温かい拍手と声援を受けながら見事、メジャー初勝利を挙げ、「ドリーム・カム・トゥルーだ」と興奮しながら語るハッピーエンドで幕を閉じた。【写真】宙に浮けばいいの？2罰打の処分を皮肉ったデシャンボーの投稿これまで出場したメジャー大会で、1度もトップ10入り