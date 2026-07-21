飼育していたラブラドール・レトリバーをゴルフクラブで殴り虐待したとして、愛知県岡崎市の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは豊田市の自営業・仲井一平容疑者(35)です。仲井容疑者は今月12日、自身が経営する岡崎市内の店舗で、飼っていたラブラドール・レトリバー1匹をゴルフクラブで複数回殴るなどの虐待をした疑いが持たれています。虐待されたラブラドールは生後1