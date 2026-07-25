沖縄本島北部のテーマパーク「ジャングリア沖縄」が、開業から1年を迎えました。運営会社のCEOは会見で、この1年間での売り上げが100億円を超える見通しだと明らかにしました。今帰仁村と名護市にまたがるゴルフ場跡地に建設された「ジャングリア沖縄」は、オフロード車で肉食恐竜から逃げ回るアトラクションなどが人気のテーマパークです。開業から1年となった25日、運営会社「ジャパンエンターテイメント」の加藤健史CEOは会見で