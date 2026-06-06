漫画家の倉田真由美氏が6日までに自身のXを更新。SNS上の一部で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつけ、子供が泣き叫ぶ様子を映した動画などについて、嫌悪感をあらわにした。

倉田氏は「顔面ケーキもそうだが、子供に限らず人や動物を悲しませたりひどく驚かせたりして笑う動画大嫌い」と投稿。「面白いと思う人の神経を疑う」と疑問を呈した。

倉田氏が示唆したとみられる動画は、SNS上で拡散。女性が「ごめん」などと言いながらテーブルに座った小さい男の子の顔を、白い生クリームが塗られたホールケーキに押しつけるようにしている。子供は大泣きしているが、周囲からは複数の大人の笑い声が聞こえ「ドリフや」などの声も入っている。子供の背後には「おたんじょうびおめでとう」のデコレーションが張られている。この動画に対し、SNS上では「児童虐待ではないか」などの声が多くあがり騒動化。女性を男児の親族と推察する声があがり、“顔面ケーキ”などのワードも拡散した。

一部では、1歳の子供がケーキを手づかみで食べる米国発祥の誕生日イベント「スマッシュケーキ」を想起した上で、今回の動画は方法や趣旨が違うといった指摘も出ている。