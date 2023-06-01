元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（４２）の不同意わいせつ、不同意性交等事件で、示談交渉の経緯が明らかになった。斉藤被告は３月の初公判直前まで示談交渉で翻弄されていた。

２０２４年７月、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で初対面の２０代女性会社員Ａさんの胸を触るなど性的行為をしたとされる。２人は番組ロケに出演者として参加するため当地を訪問。撮影の合間に起きた前代未聞の事件といえる。

一連の公判は東京地裁で行われている。第５回公判は今月２日に開かれ、Ａさんとの示談交渉を担当した斉藤被告の弁護人は同被告側は事件後、Ａさんに対し示談金として３００万円を提案したと説明。Ａさん側は爛吋燭違う瓩筏馮櫃靴燭箸いΑ

両者はさらに示談交渉を継続。最終的にＡさん側は２３００万円を提示したそう。斉藤被告側は支援者からの支援で不足分をかき集めたが、結果的にＡさん側は示談に応じなかったという。

不同意性交等事件の示談金の上限相場は一般的に３００万円ほどだが、加害者側の職業、収入などにより上積みされる。斉藤被告は売れっ子芸人であるため、３００万円は低いというのが法曹界の見方だ。

Ａさん側が２３００万円を提示してきたのは３月上旬。同月１３日の初公判直前まで示談交渉で狄牲仞鎰瓩展開されていたわけだ。

一般的に公判中も示談交渉を進めることができる。斉藤被告が実刑を回避するにはやはり示談成立が不可欠だ。次回期日は８月５日。それまでにまとめられるか。