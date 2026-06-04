キャバクラ嬢でインフルエンサーの、ゆいぴすさんが2026年6月3日にXを更新。糖尿病の治療薬である「マンジャロ」をダイエット目的で勧めていた問題について謝罪した。

「発信が薬機法上の問題を含むものであった」

発端となったのは、ゆいぴすさんが出演しているキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」で、挑戦者にマンジャロを勧めたこと。

その流れから番組MCで実業家の溝口勇児氏が、ゆいぴすさんが公式アンバサダーを務めるマンジャロのオンラインサービスに出資したことを明かし、ゆいぴすさんは「私はマンジャロ初めて打ったとき、1カ月で5キロ痩せました」と発言していた。

その後、薬機法などの観点から批判が集まると、ゆいぴすさんは25日にXで「医者でなければ医薬品に関わってはいけないのですか？」「日本人ってなぜここまでマンジャロに批判的なのでしょう？世界中での売り上げはご存じですか？」と反論していた。

一方、3日になり、ゆいぴすさんはXで「今回のマンジャロに関する件につきまして、誠に申し訳ございませんでした。不快な思いをされた方、不安な思いをされた方、そして日頃より応援してくださっている皆さまに、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

また、「今回の発信が薬機法上の問題を含むものであったことを、真摯に受け止めております。『リスクの記載を徹底すること』『販売側が他者への使用を推奨しないこと』を確認した上で判断しましたが、その判断は誤りでした」と認めた。

「インフルエンサーとしての活動も、しばらくお休み」

ゆいぴすさんは、「影響力を持つ立場として、フォロワーの皆さまの健康と安全を最優先に考えるべきでした」と明かし、「私の発信をきっかけにマンジャロを購入された方は、今一度、医師や薬剤師からリスクの説明を受けた上でご使用いただくよう、強くお願い申し上げます」と呼びかけた。

今回の騒動については、「自分がこれまで「アンチ上等」の姿勢で周囲からの指摘に耳を貸してこなかったことが、このような結果を招いた一因であると痛感しております」と反省の弁を話した。サービスのアンバサダーを辞退したと説明し、報酬は受け取っていないと明かした。

また、今回の辞退を受けて、「ラストコール」への出演、「ブレイキングダウン」「リアルバリュー」などの番組、関連イベント出演なども辞退するとのこと。「本業であるキャバクラ以外のインフルエンサーとしての活動も、しばらくお休みさせていただきます」とつづった。

最後には、「このような状況の中でも変わらず応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます。今後は信頼を取り戻せるよう、より一層責任ある行動を心掛けてまいります」とコメントしている。