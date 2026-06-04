Mrs. GREEN APPLE「ゼンジン未到」7月5日ツアーファイナル、全国300館以上の映画館でライブビューイング＆生配信が決定
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが現在開催中のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」。そのツアーファイナルとなる2026年7月5日(日)のMUFGスタジアム(国立競技場)公演が、全国300館以上の映画館でライブビューイングされることが決定した。あわせて、各配信プラットフォームでの生配信も決まっている。
【画像】「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」キービジュアル
「ゼンジン未到」は、インディーズ時代より前からライブハウス規模で続けられてきたMrs. GREEN APPLEのライブシリーズ。2年ぶりとなる今回のスタジアムツアーは、2026年4月と7月にMUFGスタジアム(国立競技場)で計4日間、5月に大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間という構成。バンド史上初の国立4日間に加え、長居2公演と7月の国立2公演がファンクラブ会員限定という、これもバンド史上初の組み方となっている。先行が外れた、非会員で諦めていたファンにとって、ファイナルを観る絶好のチャンスとなる。
ライブビューイングは2026年7月5日(日)18時30分開演、上映劇場は全国300館以上。生配信も開演に合わせて、各配信プラットフォームから視聴できる。上映劇場、券売スケジュール、配信プラットフォーム、視聴チケットなどの詳細は、いずれも後日、特設HPで発表予定だ。
2026年1月に「フェーズ3」へ突入したミセス。そのフェーズ最初のスタジアムツアーを締めくくるファイナルを、映画館か、自宅のお気に入りの場所で。2026年7月5日(日)のスケジュールを、今のうちに空けておこう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」キービジュアル
ライブビューイングは2026年7月5日(日)18時30分開演、上映劇場は全国300館以上。生配信も開演に合わせて、各配信プラットフォームから視聴できる。上映劇場、券売スケジュール、配信プラットフォーム、視聴チケットなどの詳細は、いずれも後日、特設HPで発表予定だ。
2026年1月に「フェーズ3」へ突入したミセス。そのフェーズ最初のスタジアムツアーを締めくくるファイナルを、映画館か、自宅のお気に入りの場所で。2026年7月5日(日)のスケジュールを、今のうちに空けておこう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。