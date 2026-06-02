「ChatGPT以前」のスタートアップ企業が厳しい評価に直面、ユニコーン企業の半数は3年間資金調達を行っておらず220社以上が「没落」している

「ChatGPT以前」のスタートアップ企業が厳しい評価に直面、ユニコーン企業の半数は3年間資金調達を行っておらず220社以上が「没落」している