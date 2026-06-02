スズキ新型「軽SUV」発表に反響あり！

スズキは2026年5月27日、軽クロスオーバーSUV「ハスラー」の仕様変更モデルを発表し、タフなスタイルを特徴とする新モデル「ハスラー タフワイルド」と同時に発売しました。

2014年1月の初代発売から、ポップなデザインと高い実用性で多くの支持を集めてきたハスラーシリーズは、2026年3月に国内累計販売台数100万台を達成しています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型ハスラー」です！（30枚以上）

今回の改良ではその個性をさらに磨き上げるとともに、安全性能や運転支援システムを大幅に進化させました。

特に注目されるのが安全装備の充実です。スズキの軽自動車としては初めて、全車に「ブラインドスポットモニター」と「リヤクロストラフィックアラート」を標準装備。これにより、車線変更時の後方確認や駐車場から後ろ向きに出庫する際の安全性が格段に高まっています。

また、交差点での自転車や自動二輪車も検知できる「デュアルセンサーブレーキサポートII」を導入したほか、高速道路での運転をサポートするアダプティブクルーズコントロールには渋滞時の停止保持機能などが追加されました。

さらに、指先で簡単に操作できる電動パーキングブレーキやブレーキホールドも全車に標準装備されるなど、機能が充実しています。

パワートレインに関しては、すべてのモデルにマイルドハイブリッドシステムが搭載されています。エンジンは660ccの自然吸気（NA）とターボの2種類が用意され、トランスミッションはCVT、駆動方式は全グレードで2WDと4WDから選択可能です。

燃費性能はWLTCモードで最高24.3km／L（NA・2WD車）を達成しており、経済性の高さも健在です。

デザイン面では、それぞれのモデルのキャラクターがより際立つ変更が行われました。通常のハスラーは、ヘッドランプとつながる逆台形のフロントグリルに蛍光イエローのアクセントを配して動きのある個性的な表情を作り出し、バンパーの車体色面積を広げることでオンロード感を表現しています。

一方のハスラー タフワイルドは、大胆なブロック形状の専用フロントグリルに「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを組み合わせ、より力強い存在感を放つスタイルに仕上げられました。

カラーバリエーションには、新色として「フュージョンイエローパールメタリック」と「ウッドランドカーキメタリック」を追加。

ハスラーには新しい「アーバンブラウンルーフ」の2トーン仕様を含む全14通り、タフワイルドには全6通りが用意されました。また、上位グレードではインパネにガンメタリック、シートにブラウンのアクセントカラーを新しく採用し、室内の上質感も高めています。

このほか、走行性能の面でも細かな調整が施されました。交差点を曲がった後の自然なハンドルの戻り具合や、高速道路におけるステアリングの応答性を高めたほか、コーナリング時の挙動を予測して安定した走りを支える「アクティブコーナリングサポート」も進化させています。

価格（消費税込）は、ハスラーが159万9400円から197万1200円、ハスラー タフワイルドが183万5900円から204万8200円です。

新しく発表されたハスラーや「タフワイルド」に対し、ネット上ではデザインや機能の進化を歓迎する声が数多く寄せられています。

特に注目されているのがタフワイルドの外観で、「SUZUKIのロゴが入ったフロントグリルが最高に良い」「可愛らしさの中に絶妙な無骨さがプラスされていてオシャレ」と、その力強いスタイルが絶賛されています。

機能面では、電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドの全車標準装備化に歓喜するユーザーが多く、「長らく搭載を待ち望んでいたので嬉しい」「街乗りや渋滞の運転が劇的に楽になりそう」といったコメントが相次いでいます。

さらに、ブラインドスポットモニターなどの安全装備が普通車並みに充実したことで、「これだけの最新機能が盛り込まれているなら納得の価格」「まさにコスパ最強の劇的進化」と評価されており、全体として非常にポジティブに受け止められていることがわかります。