Girls²『CDTV ライブ！ライブ！』で新曲「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」を初披露＆大トリで出演！MVも100万再生を突破
Girls2（ガールズガールズ/「2」は2乗が正式表記）が、6月1日放送のTBS『CDTV ライブ！ライブ！』に出演。初のグループ単独での出演ながら番組の大トリを飾った。
■「これぞLDHのガールズパワー」SNSで絶賛の声
今回パフォーマンスされた「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」は、6月24日に発売となる2年3ヵ月ぶりの3rdフルアルバム『Seven Blooms』のリード曲。鋭く刻むリズムと重厚なビート、エッジの効いたシンセが生み出す緊張感溢れるダンスチューンになっている。
外からの視線やノイズを跳ね返し、自分たちの信念を貫いて“咲く”ことを宣言するリリックとともに、7つのペタル（＝花びら）が重なり満開へと向かう姿が描かれた、Girls2の現在地を象徴するような一曲。MVは公開後5日間で100万再生を突破するという快挙を達成している。
『CDTV ライブ！ライブ！』では、赤と黒を基調にしたレース×レザーの衣装でエネルギッシュさ溢れる大迫力のパフォーマンスを披露。SNSでは「ぶちかましててマジかっこよかった！」「圧巻のパフォーマンスに息するの忘れてた」「かっこよさと儚さが同居した素晴らしいパフォーマンス」「心が完全に持ってかれてしまった」「これぞLDHのガールズパワー」と称賛コメントが寄せられている。
6月26日には、デビュー7周年記念日にグループ初の日本武道館公演『Girls2 7th Anniversary “Seven×Seven in Bloom -The Live-“」の開催も決定。ますます勢いに乗る彼女たちの活動をぜひチェックしよう。
■リリース情報
2026.05.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『Seven Blooms』
■関連リンク
Girls2 OFFICIAL SITE
https://www.girls2.jp/