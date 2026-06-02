Girls²『CDTV ライブ！ライブ！』で新曲「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」を初披露＆大トリで出演！MVも100万再生を突破

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Girls2（ガールズガールズ/「2」は2乗が正式表記）が、6月1日放送のTBS『CDTV ライブ！ライブ！』に出演。初のグループ単独での出演ながら番組の大トリを飾った。

■「これぞLDHのガールズパワー」SNSで絶賛の声

今回パフォーマンスされた「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」は、6月24日に発売となる2年3ヵ月ぶりの3rdフルアルバム『Seven Blooms』のリード曲。鋭く刻むリズムと重厚なビート、エッジの効いたシンセが生み出す緊張感溢れるダンスチューンになっている。

外からの視線やノイズを跳ね返し、自分たちの信念を貫いて“咲く”ことを宣言するリリックとともに、7つのペタル（＝花びら）が重なり満開へと向かう姿が描かれた、Girls2の現在地を象徴するような一曲。MVは公開後5日間で100万再生を突破するという快挙を達成している。

『CDTV ライブ！ライブ！』では、赤と黒を基調にしたレース×レザーの衣装でエネルギッシュさ溢れる大迫力のパフォーマンスを披露。SNSでは「ぶちかましててマジかっこよかった！」「圧巻のパフォーマンスに息するの忘れてた」「かっこよさと儚さが同居した素晴らしいパフォーマンス」「心が完全に持ってかれてしまった」「これぞLDHのガールズパワー」と称賛コメントが寄せられている。

6月26日には、デビュー7周年記念日にグループ初の日本武道館公演『Girls2 7th Anniversary “Seven×Seven in Bloom -The Live-“」の開催も決定。ますます勢いに乗る彼女たちの活動をぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『Seven Blooms』

■関連リンク

Girls2 OFFICIAL SITE

https://www.girls2.jp/