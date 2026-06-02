タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月2日、放送されます。今回は、茨城県ひたちなか市にある食事処が登場します。

【画像】このボリュームで2420円は安い！ コースのような豪華さのメニューをもっと見る！

同店では、県のブランド牛「常陸牛」で最高級A5ランクのうちもものブロック肉などを使用。ブロック肉をカットし、自家製のニンニクしょうゆダレであえた後、素材の味を生かすために約30秒、片面だけをレアに焼き上げ、好みでパキスタン産の天然岩塩をつけて食べる「常陸牛焼肉定食」が名物メニューになっています。同メニューは、白菜のキムチ、ダイコンのだし煮、ホウレンソウのおひたしなど、自家製の小鉢3種が付いて1650円。

さらに、同じA5ランクの「常陸牛（うちもも）」を約140グラム、両面約30秒だけ火を通すミディアムレアの「常陸牛ステーキ定食」も、小鉢3種類付きで“破格”の2420円。

その他、野菜5種と汁物、小鉢3種に、常陸牛約180グラムがセットになった夜限定メニュー「常陸牛焼肉お食事セット」（3410円）、常陸牛の切れ端を約100グラム使った「常陸牛ジャンボカレー」（1300円）、常陸牛の切れ端を約100グラム使った「もつ煮」（単品495円）なども楽しめます。

番組では、よい肉を低価格で提供するため、小鉢などに使う600坪の畑の管理や店内の清掃などを一人で行う80代の店主の姿や内に秘めた思いも紹介します。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、フリーアナウンサーの神田愛花さん、タレントの南明奈さん、お笑いコンビ「バッテリィズ」がゲスト出演します。

