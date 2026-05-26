【BOMB Love Special 2026】 5月26日 発売 価格：1,650円

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ワン・パブリッシングは、5月26日にボム水着別冊「BOMB Love Special 2026」を発売した。価格は1,650円。

表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン、沢口愛華さん。“愛”の深さをテーマに、大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとりとした姿を見せ、オレンジ柄のレースビキニでは、様々な角度からボディラインをしっかり堪能させてくれる。黒の変形ビキニでは陰影を楽しみ、最後はワンピースからピンクのビキニ姿に着替えてベッドに横たわる。グラビアデビューから約8年、今なおトップを走り続ける“愛”を感じる20ページのグラビアが堪能できる。

裏表紙は、ドラマ「犬飼さんは隠れ溺愛上司」のヒロイン役で注目の横野すみれさん。14ページのグラビアで、“彼シャツ”姿やアニマル柄のチューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボディを披露している。

他にも、アイドルグループ“Sophià la Mode”としても活躍する、南みゆかさん、制コレ22準グランプリの松島かのんさん、制コレ24メンバーの百田汐里さん、.写真集「ほんとのしおり。」が絶好調な池本しおりさん、ボム初登場となる花咲楓香さんらが登場している。

【横野すみれさん】