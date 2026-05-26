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YouTubeチャンネル「ザワつく!おもしろ図鑑」が、「ありそうでなかった架空の商品が天才すぎるwww」と題した動画を公開した。

動画では、クリエイターのスーパーマーケットカカムともときれおがの2名が考案した、ユニークな架空商品の数々を紹介している。



動画の前半では「スーパーマーケットカカム編」として、主に食材をモチーフにしたアイテムが次々と登場。

温める様子を想像させる「マンモスの冷凍おにぎり」には「電子レンジで復活するマンモス尊いわ」との声が上がり、注いだ泡がビルの明かりのように見える「夜景のビールグラス」には「天才やわ」と絶賛の反応が示された。

他にも「シュウマイの湯たんぽ」や「大根のブラシ」など、視覚的に楽しく生活に彩りを与えるアイデアが並ぶ。



後半の「もとき れおが編」では、日常の光景や行動をユーモラスに切り取ったアイテムが紹介された。

持ち手部分が剣の柄になった「伝説の剣のスーツケース」や、ディスクが回る様子をメーターに見立てた「電気メーター型CDプレイヤー」には、「激しく製品化希望」との声が上がる。

また、「精神」という文字の形をした「精神をすり減らす消しゴム」や、サドルに貼って盗難を防ぐ「鳥のうんちシール」など、思わずクスリと笑ってしまうアイデアも披露された。



動画の最後には、もときれおがの作品の一部が実際に販売されていることが告知された。

クリエイターの豊かな想像力と遊び心が詰まった架空商品は、見ているだけでワクワクし、私たちの日常に新鮮な視点をもたらしてくれる存在だと言えそうだ。