「たまごっちパラダイス」新商品2種が7月登場！ 協力＆対戦ができる新機能を搭載
「たまごっち」の最新シリーズ「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」から、新機能を搭載した「Tamagotchi Paradise ‐ Orange Tropics ／ White Glacier」が、7月11日（土）より、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場およびオンラインショップ、たまごっち公式ショップなどで発売される。
【写真】新フィールドに登場するたまごっち一覧
■“なんごく”と“こおり”のフィールド
「たまごっちパラダイス」は、従来の「たまごっち」が持つ3つのボタンに加えて搭載された“ズーム機能（ズームダイヤル）”をぐるぐる回して、たくさんのたまごっちと幅広いお世話遊びを楽しみ、生まれた惑星を豊かな“たまごっちパラダイス”にすることを目的とした携帯型デジタルペット。
今回登場する「Tamagotchi Paradise ‐ Orange Tropics ／ White Glacier」は、新たに発見された“なんごく”と“こおり”のフィールドが登場。「Orange Tropics」は“なんごく”のフィールドから、「White Glacier」は“こおり”のフィールドからお世話が始まり、育成を続けるとそれぞれのフィールドでも遊べるほか、“もり”のフィールドを体験することもできる。
また、今回新たに友だちとツーしんして協力・対戦ミニゲームができる機能が追加され、2人で協力してウイルスっちを追い払う「たまシューティング」と、相手のゴールにボールを入れた回数で勝敗が決まる「ワイワイユーホッケー」を楽しめる。なお、ツーしんミニゲームは販売中の「Tamagotchi Paradise」各種ではプレイできないため注意が必要だ。
※ツーしんミニゲーム未対応商品
「Tamagotchi Paradise ‐ Pink Land ／ Blue Water ／ Purple Sky ／ Jade Forest ／ Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」
それから、“なんごく”と“こおり”のフィールドでは、合わせて30以上のたまごっちが新たに仲間入りするほか、“なんごく”と“こおり”の世界観ならではの新しいアイテムやミニゲームも登場予定だ。
さらに、シリーズ初「Tamagotchi Paradise」のデバイスに専用ケースが付属したセットの販売のほか、先着で、おこじょっちのステッカーがもらえる早期購買特典キャンペーンなども展開。
ちなみに、5月から開催される『たまごっち』の海外ツアー「ワールドたまごっちツアー」の一部の会場では「Original Tamagotchi 祝30しゅーねん！たまごっち」の販売を実施するという。
【写真】新フィールドに登場するたまごっち一覧
■“なんごく”と“こおり”のフィールド
今回登場する「Tamagotchi Paradise ‐ Orange Tropics ／ White Glacier」は、新たに発見された“なんごく”と“こおり”のフィールドが登場。「Orange Tropics」は“なんごく”のフィールドから、「White Glacier」は“こおり”のフィールドからお世話が始まり、育成を続けるとそれぞれのフィールドでも遊べるほか、“もり”のフィールドを体験することもできる。
また、今回新たに友だちとツーしんして協力・対戦ミニゲームができる機能が追加され、2人で協力してウイルスっちを追い払う「たまシューティング」と、相手のゴールにボールを入れた回数で勝敗が決まる「ワイワイユーホッケー」を楽しめる。なお、ツーしんミニゲームは販売中の「Tamagotchi Paradise」各種ではプレイできないため注意が必要だ。
※ツーしんミニゲーム未対応商品
「Tamagotchi Paradise ‐ Pink Land ／ Blue Water ／ Purple Sky ／ Jade Forest ／ Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」
それから、“なんごく”と“こおり”のフィールドでは、合わせて30以上のたまごっちが新たに仲間入りするほか、“なんごく”と“こおり”の世界観ならではの新しいアイテムやミニゲームも登場予定だ。
さらに、シリーズ初「Tamagotchi Paradise」のデバイスに専用ケースが付属したセットの販売のほか、先着で、おこじょっちのステッカーがもらえる早期購買特典キャンペーンなども展開。
ちなみに、5月から開催される『たまごっち』の海外ツアー「ワールドたまごっちツアー」の一部の会場では「Original Tamagotchi 祝30しゅーねん！たまごっち」の販売を実施するという。