「春から秋口まで使える」おしゃれママお墨付き！【しまむら】「ベスト着回しコーデ」

コーデに物足りなさを感じやすい薄着の季節は、1枚重ねるだけで手抜き感を払拭できる「ベスト」が頼りになりそう。「上手に着こなす自信がない……」そんな人へ向けて今回は、おしゃれママインフルエンサー@miu___wearさんのInstagram投稿から【しまむら】のベストを使った、着回しコーデ術を学びます。

着回し抜群！ シンプルコーデが垢抜けるデニムベスト

【しまむら】「HKデニムフリルV ＋ ST65」\2,739（税込）

ウエストからふわっと膨らむペプラムシルエットで、上品な華やかさをプラスできるデニムベスト。ベストは同生地のパンツとのセットアップアイテムです。シンプルな白ロンTに1枚重ねるだけでおしゃれ見えを狙えます。@miu___wearさんが「インナー次第で、春から秋口まで使えるよ」「リボンは外しても着られる」とコメントしているように、着回し力の高さも魅力。1着持っておくと頼りになりそうです。

オレンジをきかせた夏映えコーデ

@miu___wearさんのようにオレンジのインナーを差し色に投入すれば、夏映えコーデが完成。どんな色味とも相性の良いデニムだからこそ、ビビッドなアイテムも挑戦しやすそう。1枚で着るのは心もとないキャミソールやタンクトップも、デニムベストを重ねれば安心です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。