【ゼノンコミックス 新刊】 5月20日 発売

第1話を試し読み

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コアミックスは5月20日、ゼノンコミックスの新刊3作と電子書籍4作を発売した。

ゼノンコミックス

「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第3巻

原作：藤川よつ葉

漫画：山本亜季

医療監修：林みどり

定価：770円

SNSで“口ゴボ”を晒されたインフルエンサー。シワぐちのある顔で自分より若い彼の隣に立てない新婚女性。流行りの顔を追いかけ続けるが上手くいかないキャバ嬢。今日は誰かと手を繋いでいたい──。そんな時、森野まりあは美容外科医として患者に様々な形で寄り添っていく。

「マザーパラサイト」第17巻

第1話を試し読み

作者：佐藤洋寿

定価：803円

はるみに言われた一言が引っかかっていた涼太だが、改めて涼音の元で暮らすことを決意した。涼音に祝われた“初めての誕生日”を機にふたりの関係は深まっていく。すべては順調に思えたが、聖也がリカに打ち明けた真実がリカの黒い母性に火をつける。

「モブ子の恋」第25巻

第1話を試し読み

作者：田村茜

定価：770円

互いに意識し合いながら、すれ違いが続く塩谷君と青池さん。この先も「同期」のままでいいのか！？心を決めた塩谷君は、自分から未来を掴みに行く。一方、入江君と登山デートに出かけた田中さんは、結婚にまつわる話し合いを進めようとして──。

電子書籍

「東京カンナビス特区 大麻王と呼ばれた男」第11巻

第1話を試し読み

作者：稲井雄人

定価：737円

半グレ「黒部」の顧客情報を狙い、加賀山はヨシオと協力して清水のスマホを奪取する作戦を決行する。無事に入手するも、そこには清水の巧妙な罠が仕掛けられていた。一方、大麻生産者の森生は、新たな販売ルートの開拓を密かに目論み始めていて……。

「ハッピーファミリー 復讐のレンタルお母さん」第9巻

第1話を試し読み

作者：船木涼介

定価：737円

レンタル何でも屋の高峰が白鳥家に潜入！ アイダからの依頼で白鳥さくらの弱点を握るために危ない橋を渡る高峰。白鳥家を調べているとわかってきたのは、絶対権力者の存在と白鳥さくらがその人物に寵愛されているという事実だった！ そして、さくらの部屋で高峰が見たものとは!?

「堕天使のカルテ」第3巻

第1話を試し読み

漫画：奏音雨夜

ネーム構成：オオイシヒロト

原作：月桜しおり（peep）

定価：737円

パパ活で荒稼ぎする頂き女子・ミホは、ガチ恋化した太客の執拗な求婚に辟易し、彼を殺害する計画を立てる。実は彼女、過去にも練炭自殺に偽装してパパを消してきた連続殺人鬼だった！暴走する彼女の計画を阻止し、断罪を下すべく堕天使・三日月麗子が動き出す。

「狼少年真神くん」第4巻

第1話を試し読み

作者：青井ぬゐ

定価：759円

祭りの夜、狼の本性に呑まれ、まひるを襲った真神。己の中の獣を恐れて別れを告げる彼を、まひるは覚悟を決めて引き留める。さらに「呪い」から息子を救おうとするアンリの思惑も明らかに。人狼の少年と人間の少女、ふたりが共に生きるために選ぶ道とは!?