「じゃがりこ」の中に「じゃがりこ」！？　マトリョーシカみたいに楽しめるポーチ付きムック発売

カルビーの人気スナック「じゃがりこ」が、発売30周年を記念して“本物そっくり”なポーチになりました。

宝島社は5月19日、シリーズ累計17万部を超える「じゃがりこ」公式ブランドムックの最新作「Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK」を発売しました。前作に続き、パッケージをリアルに再現したポーチが付いてきます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

ポーチはサラダ味のパッケージを再現しており、「じゃがりこ」のレギュラーサイズがすっぽりと収まる実用的な仕様に。本物の「じゃがりこ」を入れれば、まるでマトリョーシカのような楽しみ方もできます。

さらに「じゃがりこ」以外にも文房具やコスメといった小物類をまとめておくことができ、普段使いにも最適なものとなっています。

また着脱自在なじゃがりこ型のチャームと、じゃがりこ柄のストラップも付属。ポーチだけでなく、スマホやバッグに付け替えて楽しむこともできます。

誌面では、近年人気を集めるじゃがりこのアレンジレシピを特集。「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作など、手軽に楽しむことができるレシピが掲載されています。

そのほか「じゃがりこ」の歴史や豆知識などが収録されており、遊び心のこもった1冊となっています。

「Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK」は5月19日に発売。価格は税込み2739円です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051902.html