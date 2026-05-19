エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場して今季3度目の3安打

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。今季3度目の3安打を放つ活躍で、先発した佐々木朗希投手を援護する打棒を見せた。15日（同16日）から始まった同シリーズはドジャースの3連勝で幕を閉じたわけだが、その結果とは別に、ファンの視線は大谷の“背後”にも向けられていたようだ。

大谷は第1打席で中前打を放つと、4回2死満塁の第3打席では右前へ運んで2打点を挙げた。さらに9回の第5打席でも左前打を放ち、今季3度目となる1試合3安打の固め打ちでチームの5連勝に大きく貢献した。結局,、今回のエンゼルスとのシリーズでは打率.462で6安打7打点の活躍で、完全復調を予感させた。

大谷の躍動に注目する一方で、打席のたびに日本の視聴者の目線はバックネットの広告にも向いたようだ。そこにはカタカナで「マイケル」と描かれている。日本では6月12日に公開が予定されている、マイケル・ジャクソンの生涯を描いた映画のPR看板だ。

試合の熱戦をよそに、視線を奪われる日本語広告の出現にSNS上のファンも困惑気味だ。「ますます集中させてくれない映画マイケル」「バッターボックス後方の看板も現地そのままだけど、映画のマイケルだけ日本語だ 」「映画マイケルが気になる」「なんで打席の後ろの広告が漢字と片仮名なんだ」「そろそろドジャース戦への広告合戦、かんがえなおしてほしいわw」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）