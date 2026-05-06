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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月6日は、PCスリーブ・タブレットスリーブを装備したメイン収納に加えて複数のポケットを備えた多ポケット設計により、小物やガジェットも整理しやすい、Coleman（コールマン）の「アトラスデイパック22（ブラック）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品]

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容量22Lの使い勝手のいいサイズ感が魅力。コールマンの「アトラスデイパック22（ブラック）」がお買い得！

容量22Lの絶妙サイズと多ポケット設計で、日常からアウトドアまで幅広く活躍する、Coleman（コールマン）の「アトラスデイパック22（ブラック）」。快適な背負い心地とシンプルなデザインで、毎日使いたくなるバッグが9％オフとお買い得です。

本製品は、容量22Lの使い勝手のいいサイズ感が魅力。PCスリーブ・タブレットスリーブを装備したメイン収納に加えて複数のポケットを備えた多ポケット設計により、小物やガジェットも整理しやすく、通勤・通学からちょっとしたアウトドアまで対応できます。

見た目はコンパクトでも収納力は十分で、1日分の荷物をスマートにまとめられるのがポイントです。

快適な背負い心地とタフなデザインも◎

背面には通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間背負っても蒸れにくい仕様。さらにクッション入りショルダーベルトが肩への負担を軽減してくれます。

デザインはシンプルで無駄がなく、シーンを選ばず使えるのも魅力。コールマンらしいタフさも兼ね備えているので、日常使いからアウトドアまで安心して使えます。

22Lのちょうどいい容量と快適な背負い心地、そしてシンプルでタフなデザインを兼ね備えた、Colemanの「アトラスデイパック22（ブラック）」。1つ持っておけば、日常からレジャーまで幅広く活躍してくれる頼れる存在です。

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なお、上記の表示価格は2026年5月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp